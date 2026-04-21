21 de abril de 2026 Inicio
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Este barrio de Buenos Aires tiene un estilo inglés y una gastronomía destacada: dónde se encuentra

Su identidad está profundamente marcada por la herencia ferroviaria, con una arquitectura que transporta a los visitantes directamente a la campiña británica.

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Coghlan se distingue por su impronta británica

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.

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  • Coghlan se destaca por su estilo inglés, con casas de ladrillo, techos a dos aguas y un ambiente tranquilo.
  • La Estación Coghlan es su ícono principal, con arquitectura victoriana y valor histórico.
  • El barrio conserva calles adoquinadas y un fuerte espíritu comunitario, con aire de “pueblo dentro de la ciudad”.
  • En los últimos años sumó cafés y propuestas gastronómicas que combinan tradición y modernidad sin perder su esencia.

Ubicado entre Belgrano y Saavedra, Coghlan se revela como uno de los rincones más encantadores y silenciosos de la ciudad. Su identidad está atravesada por una fuerte herencia ferroviaria que se refleja en su arquitectura de inspiración británica: casas bajas de ladrillo visto, techos a dos aguas y jardines cuidados que, junto a las arboledas, construyen una atmósfera serena, casi ajena al ritmo porteño.

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El punto más emblemático del barrio es la Estación Coghlan, declarada Monumento Histórico Nacional. Sus estructuras de hierro y detalles de estilo victoriano la convierten en mucho más que un nodo de transporte: es el corazón visual y simbólico del lugar. Alrededor, las calles adoquinadas y la vida de barrio refuerzan esa sensación de “pueblo dentro de la ciudad”, donde la cercanía entre vecinos sigue siendo parte de la rutina cotidiana.

En los últimos años, a este perfil histórico se le sumó una propuesta gastronómica en crecimiento, con cafés de especialidad, bistrós y panaderías artesanales que elevan la experiencia sin perder el espíritu del barrio. Así, Coghlan combina tradición y modernidad en una escala íntima, posicionándose como una opción ideal para quienes buscan descubrir una Buenos Aires distinta, más calma y auténtica.

Cómo es el barrio con estilo inglés que se destaca en Buenos Aires

En la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Coghlan emerge como un oasis de calma que rompe con la estética tradicional porteña. Su fisonomía está marcada por una fuerte influencia británica, heredada de los trabajadores del ferrocarril que se asentaron allí a fines del siglo XIX. Al recorrer sus calles, aparecen residencias de ladrillo visto, techos de pizarra y chimeneas que remiten a un suburbio londinense, todo rodeado de una vegetación frondosa que le da un aire fresco y distinto dentro del entorno urbano.

Coghlan
Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.

El corazón del barrio es su estación de tren, una construcción de estilo victoriano que conserva detalles originales como estructuras de hierro y carteles antiguos. A su alrededor, se mantiene un fuerte sentido de comunidad, con calles adoquinadas y edificaciones bajas que preservan una escala más humana. Esta identidad histórica genera una atmósfera de tranquilidad poco habitual en la ciudad, convirtiéndolo en un refugio silencioso en medio del movimiento porteño.

A ese encanto se suma una propuesta gastronómica que creció sin perder la esencia del lugar. En lugar de grandes cadenas, predominan los espacios de autor, cafeterías de especialidad y bodegones renovados que apuestan por la calidad. La combinación entre tradición, calma y una oferta culinaria cuidada posiciona a Coghlan como una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia urbana diferente, con impronta europea y espíritu de barrio.

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