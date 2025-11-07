Relax y estilo: Alejandro Garnacho mostró su conjunto deportivo color crema que será tendencia El delantero del Chelsea, que se destacó en los medios ingleses por su actuación en la Champions League, compartió la intimidad del cumpleaños de su hijo. Sorprendió con un look cómodo, deportivo y relajado. Por







Garnacho mostró su look de entrecasa. Instagram @garnacho7

Alejandro Garnacho compartió en redes sociales algunas fotos del cumpleaños de su hijo.

Lució un conjunto deportivo color crema, cómodo y relajado, que seguramente será tendencia.

La parte superior es un buzo con capucha, cierre y bolsillos en color negro.

El pantalón, de la misma tela de algodón, es recto y con puños en la botamanga. Alejandro Garnacho acaparó los titulares de los medios ingleses esta semana tras convertir su primer gol con Chelsea en un partido clave por la Champions League. Pero, afuera de la cancha, el jugador de la Selección argentina también llamó la atención en redes sociales con un look deportivo que será tendencia.

Garnacho festejó el cumpleaños de su hijo con un conjunto deportivo color crema que se llevó todas las miradas. La parte superior es un buzo con capucha de corte holgado, de un estilo minimalista y funcional, con costuras visibles, cierre en el frente y detalles negros en los bolsillos.

En la parte inferior usó un pantalón del mismo color con un corte recto y holgado, típico de la moda streetwear, con puños en la botamanga y los mismos detalles en negro en los bolsillos laterales. La tela del conjunto es un algodón cómodo y suave, perfecto para descansar en su casa y disfrutar con su familia.

Look Alejandro Garnacho Instagram @garnacho7 Este tipo de looks informales transmiten una estética casual, deportiva y urbana. La paleta de colores neutros permite combinarlos fácilmente con zapatillas deportivas o incluso un calzado más elegante, si la intención es darle un estilo más sofisticado.

Los números de Garnacho en Chelsea Alejandro Garnacho llegó al Chelsea en agosto de 2025 e hizo su debut oficial el 13 de septiembre, cuando entró como suplente ante el Brentford. El ex Manchester United se fue afianzando y brilló el miércoles 5, cuando anotó el gol del empate ante Qarabag por la Champions League.

Los medios deportivos ingleses destacaron su actuación. Al Chelsea aún le quedan por delante cuatro partidos de la Fase de Liga del torneo para tratar de mejorar su imagen. En lo que va de la temporada, Garnacho lleva 7 partidos jugados con los Blues y este fue, hasta el momento, su único gol.