7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Relax y estilo: Alejandro Garnacho mostró su conjunto deportivo color crema que será tendencia

El delantero del Chelsea, que se destacó en los medios ingleses por su actuación en la Champions League, compartió la intimidad del cumpleaños de su hijo. Sorprendió con un look cómodo, deportivo y relajado.

Por
Garnacho mostró su look de entrecasa.

Garnacho mostró su look de entrecasa.

Instagram @garnacho7
  • Alejandro Garnacho compartió en redes sociales algunas fotos del cumpleaños de su hijo.
  • Lució un conjunto deportivo color crema, cómodo y relajado, que seguramente será tendencia.
  • La parte superior es un buzo con capucha, cierre y bolsillos en color negro.
  • El pantalón, de la misma tela de algodón, es recto y con puños en la botamanga.

Alejandro Garnacho acaparó los titulares de los medios ingleses esta semana tras convertir su primer gol con Chelsea en un partido clave por la Champions League. Pero, afuera de la cancha, el jugador de la Selección argentina también llamó la atención en redes sociales con un look deportivo que será tendencia.

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 
Te puede interesar:

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Garnacho festejó el cumpleaños de su hijo con un conjunto deportivo color crema que se llevó todas las miradas. La parte superior es un buzo con capucha de corte holgado, de un estilo minimalista y funcional, con costuras visibles, cierre en el frente y detalles negros en los bolsillos.

En la parte inferior usó un pantalón del mismo color con un corte recto y holgado, típico de la moda streetwear, con puños en la botamanga y los mismos detalles en negro en los bolsillos laterales. La tela del conjunto es un algodón cómodo y suave, perfecto para descansar en su casa y disfrutar con su familia.

Look Alejandro Garnacho

Este tipo de looks informales transmiten una estética casual, deportiva y urbana. La paleta de colores neutros permite combinarlos fácilmente con zapatillas deportivas o incluso un calzado más elegante, si la intención es darle un estilo más sofisticado.

Los números de Garnacho en Chelsea

Alejandro Garnacho llegó al Chelsea en agosto de 2025 e hizo su debut oficial el 13 de septiembre, cuando entró como suplente ante el Brentford. El ex Manchester United se fue afianzando y brilló el miércoles 5, cuando anotó el gol del empate ante Qarabag por la Champions League.

Los medios deportivos ingleses destacaron su actuación. Al Chelsea aún le quedan por delante cuatro partidos de la Fase de Liga del torneo para tratar de mejorar su imagen. En lo que va de la temporada, Garnacho lleva 7 partidos jugados con los Blues y este fue, hasta el momento, su único gol.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Molina se agarra la cabeza tras errar dos penales seguidos en la final.

El desgarrador mensaje del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "No tengo fuerzas"

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.
play

Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia

Lionel Messi ganó el The Best﻿ en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023.

FIFA anunció todos los nominados a The Best: quiénes son los argentinos que acompañan a Messi

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de Argentina.

La Selección argentina confirmó la lista de convocados para enfrentar a Angola: con Lionel Messi y varias ausencias

quintero banco a gallardo en la previa del superclasico: en ningun momento le soltamos la mano

Quintero bancó a Gallardo en la previa del Superclásico: "En ningún momento le soltamos la mano"

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia confirmó que la Selección argentina no tendrá jugadores del fútbol argentino contra Angola

Rating Cero

El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
play

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

últimas noticias

Cuando todo parecía cerrado, apareció otra propuesta que cambió el rumbo de su carrera. 

Un exfutbolista de Racing reconoció que estuvo a un paso de Independiente: "Hubiese sido un sueño"

Hace 10 minutos
El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Hace 17 minutos
play
Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

Hace 29 minutos
Mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial. 

El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura para "simplificar procesos productivos"

Hace 40 minutos
En Córdoba hay una caverna poco conocida que se puede visitar de día y de noche.

Viajar a Córdoba: las impresionantes cavernas que son un encanto para los turistas

Hace 46 minutos