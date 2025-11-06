6 de noviembre de 2025 Inicio
Quintero bancó a Gallardo en la previa del Superclásico: "En ningún momento le soltamos la mano"

El campeón de la Copa Libertadores 2018 con el Muñeco habló en conferencia junto a Leandro Paredes y habló del tenso presente del Millonario de cara al domingo. El choque frente a Boca será en La Bombonera desde las 16:30.

Quintero bancó a Gallardo en la previa del Superclásico: En ningún momento le soltamos la mano

Este fin de semana se vivirá una nueva edición del partido más importante del fútbol argentino: el Superclásico se jugará este domingo en La Bombonera y los referentes de River y Boca palpitaron la previa.

En conferencia de prensa en conjunto con Leandro Paredes, Juan Fernando Quintero, no le esquivó a las preguntas y el presente del equipo y consideró que será vital sacar un buen resultado para ilusionarse con clasificar a la Copa Libertadores del año próximo.

También hizo referencia a la renovación del Marcelo Gallardo, anunciada en la previa del partido en La Bombonera, y bancó al Muñeco: “El apoyo al entrenador es grandísimo. En los momentos duros es donde se ve el apoyo real. Él tiene energía y nosotros tenemos el doble por eso es el momento de mostrarle el respaldo”.

En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad. Para nosotros estar en River es una gran responsabilidad. A veces uno no cuenta con la suerte de que, entre la pelota, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasa con el entrenador”, señaló en referencia a las últimas actuaciones del Millonario que le valieron la eliminación en la Libertadores y la Copa Argentina.

Por su parte, sobre el choque en La Boca aseguró que el equipo dejará todo para salir a buscar la victoria: “Este clásico es un momento para dar un golpe en la mesa y revertir la situación. El que tenga dudas, que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer. Los hombres se ven en estos partidos”.

El análisis de Leandro Paredes en la previa del Superclásico

Leandro Paredes también estuvo presente en la conferencia de prensa en el predio de la AFA, en Ezeiza, en la que hablaron sobre el encuentro de este domingo en La Bombonera.

Alejándose del mal presente de su rival, el campeón del mundo aseguró que “pensamos solamente en nosotros y tratar de quedarnos con los tres puntos”. “Lo que pase del otro lado, es problema de ellos”, fue contundente.

Por su parte, en lo que respecta al choque en sí, reconoció que este partido “es especial, es uno de los más importantes de mi carrera”. “Soñé mucho tiempo con volver a mi club. Es uno de los más importantes del mundo junto a Real Madrid y Barcelona. El poder ganar el domingo será importante para todos. Lo va a ver todo el mundo. Haremos todo para que el resultado quede en casa”, agregó.

“Estoy ocupando otro rol en el equipo, más importante. Lo voy a disfrutar al máximo. No es un partido más. En toda mi carrera me ha tocado ser parte de grandes grupos. Sé que para ganar necesita hombres y cuando llegue intente hacer eso. Vamos por el buen camino. Mejoramos muchísimo”, concluyó.

