Un ex Boca y Selección, y una declaración que ilusiona al club: ¿pega la vuelta?

"Me entristeció que Boca no ganara la Libertadores", dijo el futbolista.

Las declaraciones recientes de este exjugador encendieron la llama de la especulación y la esperanza entre los fanáticos de Boca, quienes se aferran a la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta puesta.

Salvio "Para mí, Boca es el más grande de todos", confesó Salvio. Tyc Sports

La declaración del Toto Salvio que ilusiona a Boca

Se trata de Eduardo "Toto" Salvio, quien en una entrevista habló de Boca, entre otras cosas sobre la final que perdió de la Copa Libertadores en 2023 y su paso por el club.

"Me entristeció que Boca no ganara la Libertadores. Aunque no se dio, estoy seguro de que seguirá luchando", expresó en ESPN.

El futbolista también admitió que extraña la rutina diaria en el predio de Ezeiza defendiendo los colores que ama. "Para mí, Boca es el más grande de todos. Extraño a Boca cada día, todo el mundo conoce el amor que siento por ese club", afirmó.

Salvio El mediocampista jugó en el Xeneize desde 2019 hasta 2022. Ole

El mediocampista jugó en el Xeneize desde 2019 hasta 2022 después de su paso por Benfica. Inicialmente, fue la figura destacada y ganó cuatro títulos: Superliga 2019/2020, Copa de la Liga 2020 y 2022, y Copa Argentina 2020. Sin embargo, su salida fue conflictiva. A pesar de recibir una oferta para renovar por 18 meses, decidió trasladarse a México cuando su contrato expiró a mediados de 2022.

En el proceso, tuvo desacuerdos con el Consejo de Fútbol al que acusó de "enviar tarde" la propuesta, que también incluía una reducción salarial. "Me fui por cómo se dieron las cosas. No fue de la manera que yo quería, pero lamentablemente, así se dio", comentó en el pasado. En el club, experimentó altibajos. Inicialmente, fue la gran figura, pero al final su rendimiento disminuyó considerablemente, especialmente después de sufrir una lesión ligamentaria, y terminó siendo suplente.