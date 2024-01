La dura negociación de Boca y Milan por la llegada de Luka Romero

El atacante tiene intenciones de jugar en el fútbol argentino, pero los tiempos de cesión no coinciden con las intenciones de ambos clubes. Almería y Como 1907 también pretenden al juvenil.

Boca negocia con Milan por la llegada de Luka Romero pero no logran un acuerdo en el tiempo del préstamo

En medio de la llegada de Cristian Lema y Kevin Zenón, Boca no se retira del mercado de pases y apuntó por el juvenil de la Selección argentina, Luka Romero . Según trascendió, los dirigentes Xeneizes se contactaron con Milan para averiguar condiciones por el mediapunta que no es tenido en cuenta.

Después de desempeñarse en Lazio, Romero firmó su contrato con Milan, en donde si bien empezó con continuidad, después el entrenador Stefano Pioli prácticamente no le dio rodaje y ahora busca sumar minutos en otro equipo.

En esa lista, la prioridad del juvenil de 19 años es Boca, pero su salida del conjunto italiano no sería para nada sencilla debido a las condiciones que imponen, es que el rossonero quiere que la cesión sea sin opción de compra y con posibilidad de repescarlo a los seis meses.

Pero dicha propuesta no convence a la directiva de los de La Boca ya que no aceptan dichas condiciones debido a que de esta forma solo sería para “usarlo como vidriera” por muy poco tiempo y no tener ninguna retribución económica a favor.

El equipo que ahora tiene como presidente a Juan Román Riquelme pretende que el préstamo sea por lo menos un año o 18 meses, sin repesca y con una opción de compra, a un número elevado. Pese a que las negociaciones están lejos de lo pretendido por ambos clubes, el conjunto de Italia no está cerrado a llegar a un acuerdo.

El futuro de Luka Romero, ¿está en Boca, España o Italia?

Pese a que Boca no se da por vencido y teniendo en cuenta que Luka Romero quiere vestir la camiseta azul y amarilla, desde los medios italianos aseguran que un equipo de España y otro de la Serie B de Italia también están interesados en el juvenil nacido en México.

Uno es el italiano Como 1907 dirigido por Cesc Fabregas, que está haciendo grandes cosas en la Serie B y tiene la preferencia de los rossoneri al haber ya acuerdo entre los clubes. Pero las negociaciones quedaron estacadas ya que el juvenil expresó su deseo de jugar en el conjunto de La Ribera y aguarda a que se solucione esa cuestión.

Por su parte, el otro es club que está en busca del nacionalizado argentino es el Almería, último clasificado en la Liga de España, que también cubriría las necesidades del Milan, que preferirían vender Romero a Europa.