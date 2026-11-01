Última fecha: cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Boca por el Superclásico El Millonario sufrió un duro golpe y cayó con el Xeneize, por lo que no pudo acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual. Ahora, buscará un nuevo triunfo en su próximo partido. Por Agregar C5N en









River buscará recuperarse en su próximo partido. X (@LigaAFA)

River sufrió un duro golpe y perdió 1-0 con Boca en la Bombonera por el Superclásico, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con la derrota, el Millonario no pudo acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual y ahora buscará recuperarse en su próximo partido.

El próximo encuentro del Millonario será el Superclásico contra Aldosivi, que ya descendió a la Primera Nacional, en el marco de la última fecha de la fase regular de la Zona A del Clausura. El cruce se jugará en el estadio José María Minella, aunque la Liga Profesional todavía no confirmó el día ni el horario debido a que la jornada 16 se programará de acuerdo a los operativos de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Leonardo Ponzio, DT de River. El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el Tiburón se produjo el 17 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena, cuando el equipo todavía dirigido por Eduardo Coudet perdió 3-1 con un doblete de Tomás Fernández y un gol de Nicolás Cordero, por lo que había quedado eliminado de la Copa Argentina en los 16avos de final. El tanto del descuento lo había anotado Rafael Santos Borré.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual.

Enzo Fernández aseguró que regresará a River antes de terminar su carrera El mediocampista argentino Enzo Fernández, del Manchester City, ratificó que desea regresar a River antes de retirarse, al mismo que tiempo que analizó la derrota de la Selección argentina ante España en la final mundialista, las versiones de boicot, la despedida de Lionel Messi y la confianza en Emiliano Martínez para los penales.