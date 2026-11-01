Última fecha: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra River por el Superclásico

El Xeneize derrotó 1-0 al Millonario en la Bombonera, por lo que recuperó el liderazgo de la tabla anual. Ahora, buscará otra victoria en su próximo partido.

Boca derrotó 1-0 a River en la Bombonera por el Superclásico , en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con el triunfo, el Xeneize recuperó la punta de la tabla anual y ahora buscará conseguir una nueva victoria en su próximo partido.

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El próximo encuentro de Boca será contra Defensa y Justicia, en el marco de la última fecha de la fase regular de la Zona A del Clausura. El cruce se jugará en la Bombonera, aunque la Liga Profesional todavía no confirmó el día ni el horario debido a que la jornada 16 se programará de acuerdo a los operativos de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el Halcón se produjo el 23 de abril en el estadio Norberto Tito Tomaghello, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda goleó 4-0 con tantos de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fijó para las 20 de Argentina (18 de Colombia) el inicio del partido definitorio que Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana 2026, con el horario confirmado este viernes.

El Xeneize se ganó un lugar en la definición tras superar a Vasco da Gama en una serie que tuvo un desenlace electrizante en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 luego de perder 1-0 en la Bombonera y selló su clasificación con un global de 3-2.

En la revancha, Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel adelantaron al conjunto argentino, mientras que José Rodríguez descontó para el equipo brasileño; cuando la serie parecía encaminarse a una definición más ajustada, Leandro Paredes apareció sobre el cierre y marcó el tercer tanto que aseguró el pase.

Atlético Mineiro también necesitó sostener la ventaja conseguida en su estadio para alcanzar la final, ya que venció 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte, pero perdió 2-0 en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que no le impidió avanzar por 3-2 en el global.