Protestas juveniles en Alemania terminan en violentos disturbios, saqueos y cientos de detenidos

Las marchas contra el alto costo de vida derivaron en fuertes enfrentamientos en Berlín, Fráncfort, Hamburgo y Colonia. Hubo policías heridos y actos de vandalismo tras la intervención de radicales infiltrados en manifestaciones pacíficas.

Grupos de jóvenes de la Generación Z desataron violentos disturbios y saqueos este sábado por la noche en diversas ciudades de Alemania , luego de que las protestas por el aumento del costo de vida derivaran en choques directos contra la Policía .

La violencia escaló en Fráncfort, Colonia, Hamburgo y Berlín , con barricadas incendiadas y destrozos en comercios . En la capital alemana, unos 3.500 participantes marcharon desde Rosenthaler Platz hasta Prenzlauer Berg, donde grupos propalestinos y antifascistas encendieron bengalas y corearon consignas anticapitalistas.

Los incidentes en la capital alemana dejaron 27 agentes con heridas leves y cerca de 60 detenidos . El ministro del Interior, Alexander Dobrindt , responsabilizó de los ataques a "grupos de izquierdas y alborotadores de origen migrante" , a la vez que exigió penas severas para los culpables.

La situación en Hamburgo registró barricadas en llamas y ataques con piedras contra las autoridades. Un portavoz policial aseguró: "Lamentablemente, hoy se han mezclado alborotadores con los manifestantes pacíficos con el fin de provocar deliberadamente y cometer delitos".

El mismo vocero agregó que "la Policía perseguirá con rigor las infracciones detectadas y agotará todas las medidas de investigación necesarias". El operativo en esta ciudad portuaria movilizó a 1.300 oficiales y culminó con la detención de unas 120 personas .

Fráncfort reportó destrozos en la zona comercial Zeil y el asalto a una armería, donde los oficiales incautaron dos armas y apresaron a varios sospechosos. La marcha inicial reunió a 8.000 individuos, pero el cierre de la jornada registró ataques con bombas molotov y más de 30 arrestos.

Más de 1.000 agentes con cañones de agua y vehículos blindados controlaron los desmanes en Fráncfort hacia la madrugada del domingo. En Colonia, la Policía finalizó una concentración a las 16 luego de que manifestantes con rostros cubiertos arrojaran fuegos artificiales.

Sobre este último foco, las autoridades informaron: "Tras la concentración, se llevaron a cabo ataques contra los servicios de emergencia; la Policía utilizó cañones de agua contra los grupos que causaban altercados". El reporte oficial confirmó además que "un agente sufrió una lesión en la mano y no pudo continuar de servicio".