1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump amenaza con "vetarlo todo" si los demócratas logran controlar el Congreso

El mandatario estadounidense anticipó su plan para bloquear leyes si la oposición triunfa en las elecciones legislativas del martes. El antecedente de Javier Milei en Argentina.

Por
Donald Trump amenaza con vetarlo todo si los demócratas logran controlar el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo a través de la cadena Fox News su decisión de bloquear sistemáticamente las leyes de la oposición si los demócratas logran la mayoría del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes.

Hubo enfrentamientos, barricadas incendiadas. saqueos y destrozos en comercios.
Te puede interesar:

Protestas juveniles en Alemania terminan en violentos disturbios, saqueos y cientos de detenidos

El mandatario explicó su estrategia ante el hipotético escenario de un control legislativo opositor con una advertencia clara: "Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto'". Según su visión, este bloqueo inicial obligará a los legisladores demócratas a negociar acuerdos con el Poder Ejecutivo.

Trump justificó esta dinámica de confrontación al detallar el proceso político que prevé aplicar contra el Parlamento. "No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó.

A pesar de esta amenaza de paralización institucional, el jefe de Estado expresó su confianza en una victoria del Partido Republicano en los comicios. Para asegurar este resultado, el líder republicano encabeza sus últimos actos proselitistas en los estados tradicionalmente conservadores de Iowa y Kansas.

La vez que Javier Milei recurrió a una estrategia idéntica: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

El precedente más directo de esta postura ocurrió en junio de 2024 en Argentina, cuando el presidente Javier Milei advirtió que apelaría de forma sistemática al recurso del veto Ejecutivo para frenar cualquier iniciativa aprobada por la oposición en el Congreso que afectara su programa económico.

Durante una disertación ante empresarios en el Latam Economic Forum, el mandatario libertario arremetió contra los legisladores tras la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que desafiaba sus metas de equilibrio fiscal. En aquel discurso, Milei tildó a los diputados opositores de "degenerados fiscales" y garantizó que rechazaría todas las leyes que comprometieran el presupuesto.

"Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora, y lo voy a repetir hasta el cansancio: les voy a vetar todo, me importa tres carajos", enfatizó el presidente argentino, marcando así una línea de intransigencia parlamentaria muy similar a la planteada por el liderazgo republicano estadounidense frente a sus adversarios.

Noticias relacionadas

Nicki Minaj, muy cercana a Donald Trump.

Crecen las especulaciones en Estados Unidos: Nicki Minaj podría ser la nueva secretaria de Prensa

c5n en eeuu: inflacion, descontento con trump y caida del sueno americano, las causas de la posible ola azul
play

C5N en EEUU: inflación, descontento con Trump y caída del sueño americano, las causas de la posible "ola azul"

Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. 

El mensaje de Lula, a una semana del histórico triunfo en el balotaje: "Una victoria de la democracia"

Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos pese a la prohibición de la justicia brasileña.

Trump aseguró que Flávio Bolsonaro puede quedarse en EEUU "todo el tiempo que quiera"

La primera apariciòn de los gostosos fue el la masiva marcha del  11 de octubre, en la avenida Paulista.

"Bombones con Lula": el insólito rol de los fanáticos del gym en la campaña digital que impulsó la remontada en Brasil

Milei apuesta a una victoria de Trump, pero las encuestas no lo favorecen.

El "efecto Trump" en duda: cómo las elecciones en EEUU pueden golpear los planes de Milei

Rating Cero

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Momo junto al árbitro Ramírez: la imagen viral del Boca-River.

Un streamer se metió en el Superclásico entre Boca y River y encendió las redes

Diego Child interpretó a Facha en Floricienta y a Diego Urcola en Rebelde Way, dos ficciones juveniles que marcaron a una generación.

Qué fue de la vida de Diego Child, el "Facha" de Floricienta

Moria Casán mostró la habitación renovada de su casa de Parque Leloir, con un dormitorio en tonos neutros, un baño en suite y un amplio vestidor.

Vestidor puntual y baño en suite: así es la habitación de Moria Casan

Este fue el look de Juliana Awada que causó furor.

Jean skinny y botas caña: así fue el look de Juliana Awada que causó furor

últimas noticias

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Hace 7 minutos
Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Hace 9 minutos
Donald Trump amenaza con vetarlo todo si los demócratas logran controlar el Congreso

Donald Trump amenaza con "vetarlo todo" si los demócratas logran controlar el Congreso

Hace 1 hora
El Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires.

Los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires se iluminan en honor al Papa León XIV

Hace 1 hora
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Arruabarrena, tras la victoria en el Superclásico: "Seguimos peleando en todos los torneos"

Hace 1 hora