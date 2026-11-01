Donald Trump amenaza con "vetarlo todo" si los demócratas logran controlar el Congreso El mandatario estadounidense anticipó su plan para bloquear leyes si la oposición triunfa en las elecciones legislativas del martes. El antecedente de Javier Milei en Argentina. Por Agregar C5N en









El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo a través de la cadena Fox News su decisión de bloquear sistemáticamente las leyes de la oposición si los demócratas logran la mayoría del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes.

El mandatario explicó su estrategia ante el hipotético escenario de un control legislativo opositor con una advertencia clara: "Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto'". Según su visión, este bloqueo inicial obligará a los legisladores demócratas a negociar acuerdos con el Poder Ejecutivo.

Trump justificó esta dinámica de confrontación al detallar el proceso político que prevé aplicar contra el Parlamento. "No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó.

A pesar de esta amenaza de paralización institucional, el jefe de Estado expresó su confianza en una victoria del Partido Republicano en los comicios. Para asegurar este resultado, el líder republicano encabeza sus últimos actos proselitistas en los estados tradicionalmente conservadores de Iowa y Kansas.

La vez que Javier Milei recurrió a una estrategia idéntica: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos" El precedente más directo de esta postura ocurrió en junio de 2024 en Argentina, cuando el presidente Javier Milei advirtió que apelaría de forma sistemática al recurso del veto Ejecutivo para frenar cualquier iniciativa aprobada por la oposición en el Congreso que afectara su programa económico.