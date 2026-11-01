Donald Trump amenaza con "vetarlo todo" si los demócratas logran controlar el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo a través de la cadena Fox News su decisión de bloquear sistemáticamente las leyes de la oposición si los demócratas logran la mayoría del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes.
El mandatario explicó su estrategia ante el hipotético escenario de un control legislativo opositor con una advertencia clara: "Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto'". Según su visión, este bloqueo inicial obligará a los legisladores demócratas a negociar acuerdos con el Poder Ejecutivo.
Trump justificó esta dinámica de confrontación al detallar el proceso político que prevé aplicar contra el Parlamento. "No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó.
A pesar de esta amenaza de paralización institucional, el jefe de Estado expresó su confianza en una victoria del Partido Republicano en los comicios. Para asegurar este resultado, el líder republicano encabeza sus últimos actos proselitistas en los estados tradicionalmente conservadores de Iowa y Kansas.
La vez que Javier Milei recurrió a una estrategia idéntica: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"
El precedente más directo de esta postura ocurrió en junio de 2024 en Argentina, cuando el presidente Javier Milei advirtió que apelaría de forma sistemática al recurso del veto Ejecutivo para frenar cualquier iniciativa aprobada por la oposición en el Congreso que afectara su programa económico.
Durante una disertación ante empresarios en el Latam Economic Forum, el mandatario libertario arremetió contra los legisladores tras la media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que desafiaba sus metas de equilibrio fiscal. En aquel discurso, Milei tildó a los diputados opositores de "degenerados fiscales" y garantizó que rechazaría todas las leyes que comprometieran el presupuesto.
"Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora, y lo voy a repetir hasta el cansancio: les voy a vetar todo, me importa tres carajos", enfatizó el presidente argentino, marcando así una línea de intransigencia parlamentaria muy similar a la planteada por el liderazgo republicano estadounidense frente a sus adversarios.