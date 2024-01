Ahora, y luego de varios trascendidos el acuerdo entre ambos clubes se concretó. Los ciudadanos harán un pago inicial de €19.000.000 y el resto será en base a objetivos, que se especifican en partidos jugados, goles y demás, según detalló el periodista Hernán Castillo.

castillo echecerri.jpg

Si bien el acuerdo será de manera oficial después que El Diablito se haga con la revisión médica y selle su firma, el caso podría ser similar al de Julián Álvarez, quién ya estaba vendido y siguió jugando en el Millonario y luego se sumó a los entrenamientos de su nuevo club.

Tras vencer en la gran final a Rosario Central por 2-0, pero los ojos estuvieron puestos en el Diablito Echeverri. La joven promesa adelantó que no renovará con el club de Núñez. “No voy a renovar, creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro, pero seis meses o un añito más me quedo”, aseguró el juvenil, de 17 años y desató el enojo de los hinchas del Millo.

La opinión de Rodolfo D’Onofrio sobre las declaraciones de Echeverri

El expresidente, Rodolfo D’Onofrio, dio su punta de vista sobre la reciente transferencia de Claudio “Diablito” Echeverri al Manchester City y opinó sobre las declaraciones del juvenil.

“Soy un expresidente y hago de eso. No me meto en nada, pero te puedo contar lo que de alguna manera saben todos”, comentó durante una entrevista con Farándula Show y consideró que el jugador de 18 años “pecó de inocencia en contar algo que por ahí podía ocurrir”.

En este sentido, expresó: “Es una lástima que lo haya dicho. Espero que los hinchas de River lo comprendan y lo entiendan”.