River se consagró por tercera vez del Trofeo de Campeones tras vencer en la gran final a Rosario Central por 2-0 , pero los ojos estuvieron puestos en el Diablito Echeverri. La joven promesa adelantó que no renovará con el club de Núñez.

River y Central, en contra de la Sociedades Anónimas Deportivas: "El fútbol no tiene necesidades ni urgencias"

"No voy a renovar, creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro, pero seis meses o un añito más me quedo", aseguró el juvenil, de 17 años, tras la victoria ante el Canalla.