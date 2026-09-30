30 de septiembre de 2026 Inicio
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La AFA apeló la sanción a Leandro Paredes por su pelea con Gavi en la final del Mundial 2026

La intención es que el máximo ente del fútbol reduzca las 10 fechas por las que se encuentra suspendido para que pueda participar lo antes posible de las fechas FIFA de Argentina.

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Leandro Paredes y Gavi en la final del Mundial 2026.

Leandro Paredes y Gavi en la final del Mundial 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apeló ante la FIFA por las diez fechas de suspensión que recibió Leandro Paredes en la Selección argentina tras la final del Mundial 2026. El objetivo es reducir la sanción y que el mediocampista pueda estar disponible lo antes posible para las próximas fechas FIFA.

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La situación de Paredes con la Selección argentina es particular, ya que el mediocampista de Boca había deslizado que evaluaría su futuro. Sin embargo, el DT Lionel Scaloni lo convocó al predio de la AFA en Ezeiza y todo se encamina a que jugará un tiempo más en el combinado nacional.

Tres fechas es el mínimo por el que la AFA podía apelar a la sanción impuesta por los incidentes con Gavi, mediocampista de España, en la final de la Copa del Mundo. Los otros jugadores castigados fueron Thiago Almada, con una fecha (ya se cumplirá esta noche frente a Bolivia); y Nahuel Molina, con siete partidos (descontará tres en esta ventana).

Cuál es el argumento de la AFA para apelar la sanción a Leandro Paredes

La justificación de la AFA para la apelación es que la sanción recibida por Paredes es "muy por encima del promedio" ante situaciones similares con capitanes o referentes de otros seleccionados. La carta de apelación está firmada por Andrés Patón Urich, Asesor Legal de la AFA, y Ariel Reck, abogado especializado en Derecho del Deporte.

En caso de tener éxito, Paredes ya cumplirá su castigo en los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín que se llevarán a cabo en estos días. La próxima fecha FIFA está pautada para noviembre, entre el 9 y el 17 de ese mes, con rivales a confirmar.

La AFA tendrá que esperar entre 20 y 25 días para la respuesta oficial de la FIFA, con la esperanza de que su propuesta para que sea tan solo en esta ventana de selecciones se ponga en marcha, debido a que son considerados como Clase A.

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