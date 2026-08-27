27 de agosto de 2026 Inicio
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Tras seis temporadas, Emiliano "Dibu" Martínez se va de Aston Villa y atajará en Chelsea

El arquero argentino acordó su salida del conjunto inglés y será transferido por 7,5 millones de libras. Este viernes viajará a Londres para realizarse la revisión médica y firmar por dos temporadas, con opción a una tercera.

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Emiliano Dibu Martínez fue campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa. 

Emiliano "Dibu" Martínez fue campeón de la UEFA Europa League con Aston Villa. 

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Emiliano "Dibu" Martínez acordó este jueves su salida de Aston Villa para convertirse en el nuevo arquero de Chelsea, luego de que ambos clubes cerraran una transferencia por 7,5 millones de libras. El campeón del mundo viajará este viernes a Londres, donde realizará la revisión médica y avanzará con la firma de un contrato por dos temporadas.

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La operación le permitirá al marplatense continuar en la Premier League, aunque con un escenario diferente al que tenía en Villa Park. La llegada del japonés Zion Suzuki había relegado su lugar en la consideración del entrenador Unai Emery, mientras que el interés de Juventus tampoco prosperó durante este mercado.

En Chelsea, el Dibu tendrá que competir por el puesto con Robert Sánchez, cuestionado después de su actuación ante Fulham en la primera fecha del torneo y ahora Xabi Alonso contará con una alternativa de enorme experiencia para una posición que generó dudas.

Emiliano Martínez en el arco del Aston Villa.

Emiliano Martínez en el arco del Aston Villa.

Para el club londinense, la incorporación representa una apuesta inmediata por un arquero de 33 años, mientras desarrolla a Mike Penders como una alternativa de futuro en Stamford Bridge. El acuerdo también contempla una opción para extender el vínculo por una temporada más, según reportes de Sky Sports y The Times.

Tras los silbidos en su regreso a Chelsea, un gigante de la Premier League quiere a Enzo Fernández

Enzo Fernández podría dejar Chelsea antes del cierre del mercado de pases, después de los silbidos que recibió de parte de algunos hinchas. Manchester City mantiene su intención de contratar al mediocampista argentino y prepara una nueva ofensiva para reforzar una zona que perdió piezas importantes.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca ya había establecido una fecha límite para recibir una propuesta, pero los citizens dejaron pasar aquel plazo sin presentar una oferta. Pese a ese primer freno, las negociaciones no se cerraron y el interés volvió a tomar fuerza durante los últimos días.

Enzo Fernández en el Chelesea.

Enzo Fernández en el Chelesea.

La salida de Rodri hacia Barcelona modificó las necesidades del equipo de Manchester y convirtió al ex River en una de las principales alternativas para ocupar ese lugar. Chelsea, por su parte, mantiene una elevada cotización para desprenderse del volante y deberá resolver además cómo reemplazarlo si finalmente acepta la operación.

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