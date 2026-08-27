Quién es Leonardo Ponzio, el nuevo DT interino de River: un nombre fuerte en un momento delicado

Tras la salida de Eduardo Coudet, la dirigencia millonaria apostó por darle la máxima responsabilidad del equipo profesional a una figura querida por los hinchas por su etapa como jugador.

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, Eduardo "Chacho" Coudet decidió dar un paso al costado como director técnico de River y será reemplazado interinamente por Leonardo Ponzio .

El exvolante debutará el próximo domingo como visitante frente a Banfield, acompañado en el banco por Marcelo Escudero, y hay quienes ya se animan a pronosticar que, si los resultados lo acompañan, su estadía al frente del equipo profesional podría extenderse hasta fin de año.

El presidente Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y el propio Coudet encabezaron una conferencia de prensa en la que se oficializó la salida del Chacho del club.

Di Carlo destacó que “su ciclo merecía un cierre ” y lamentó que al DT le haya tocado “ administrar esta situación incómoda durante este tiempo compartido”. Con gesto serio, Coudet agradeció a la dirigencia y a los hinchas, dejando en claro que la decisión fue personal y que buscó aliviar tensiones en un momento delicado para el millonario.

Quién es Leo Ponzio: gloria como jugador, aún no dirigió en Primera

Leonardo Ponzio, surgido en Newell's y con paso por el fútbol español en el club Zaragoza, llegó a River en 2012, donde atravesó el descenso y el regreso a Primera. Fue capitán durante la etapa más exitosa de Marcelo Gallardo y, posteriormente, se incorporó a la estructura dirigencial deportiva.

Actualmente trabaja dentro de la estructura futbolística del club y forma parte de la Secretaría Técnica encabezada por Enzo Francescoli. Su conocimiento del plantel, su fuerte ascendencia dentro de River y el liderazgo que construyó durante su etapa como capitán aparecen como algunos de los argumentos que impulsaron su nombre.

Un detalle importante es que el exmediocampista nunca dirigió profesionalmente un primer equipo.

Su posible continuidad estaría ligada a la productividad. Mientras tanto, los dirigentes de River se abocarían a la búsqueda de un nuevo entrenador.

Ponzio tendrá un exigente desafío ya que actualmente River ocupa el 14° puesto de su zona, integrada por 15 equipos, y se encuentra a cinco puntos de Gimnasia de La Plata, que ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs.

En la tabla anual. está 11°, a siete puntos de Vélez, que por ahora ocupa el último lugar de clasificación a la Copa Libertadores 2027, y está apenas un punto por encima de Instituto, que marca el límite de acceso a la Copa Sudamericana.