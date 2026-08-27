27 de agosto de 2026 Inicio
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El desgarrador pedido de disculpas de Santiago Beltrán tras la eliminación de River: "De la peor manera"

El arquero asumió la responsabilidad por el penal que falló ante Independiente Santa Fe, aunque antes había atajado tres remates en una definición que terminó 8-7 para el equipo colombiano.

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El desgarrador pedidos de disculpas de Beltran tras la eliminación de River: Empezamos el semestre de la peor manera

El desgarrador pedidos de disculpas de Beltran tras la eliminación de River: "Empezamos el semestre de la peor manera"

Santiago Beltrán no ocultó su dolor después de la eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El arquero, que tuvo la responsabilidad de ejecutar uno de los penales en la extensa definición ante Independiente Santa Fe, no pudo convertir su remate y luego quedó expuesto tras la clasificación del conjunto colombiano.

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“Le quiero pedir disculpas a la gente. Este semestre lo empezamos de la peor manera que nos podíamos imaginar y con esto se corona”, manifestó Beltrán luego del partido. "No hay más nada para perder”, agregó, visiblemente golpeado por el desenlace del partido.

Pese al impacto de su penal errado, el arquero había sido una de las figuras de River durante la definición. Beltrán consiguió contener los remates de Jeison Angulo, Emmanuel Olivera y Jhojan Torres, pero la serie se extendió hasta los arqueros y terminó siendo adversa para el equipo de Núñez.

River se había puesto en ventaja durante el segundo tiempo gracias a Sebastián Driussi. Sin embargo, una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área le permitió a Franco Fagúndez igualar el encuentro desde el punto penal. Como la ida había finalizado 0-0, el pase a los cuartos de final debió definirse desde los doce pasos.

En una serie cargada de tensión, River y Santa Fe llegaron al 7-7. Cuando llegó el turno de Beltrán, el arquero no logró convertir. Luego, Weimar Asprilla marcó para el conjunto colombiano y selló la victoria por 8-7.

Los goles de River versus Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Beltrán: "El grupo está unido"

Más allá de su responsabilidad en el desenlace, Beltrán intentó transmitir tranquilidad respecto del vestuario y aseguró que el plantel permanece unido. “El grupo está muy unido y considero que la gente tiene que estar tranquila, porque el grupo está muy bien”, sostuvo.

La eliminación representa un duro golpe para River, que quedó afuera de uno de los principales objetivos que tenía para el semestre. La noche en el Monumental también dejó en duda la continuidad de Eduardo Coudet: el entrenador suspendió la conferencia de prensa posterior al partido y su futuro al frente del equipo quedó en suspenso.

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