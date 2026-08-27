El picante mensaje de Ricardo Centurión tras la eliminación de River de la Sudamericana

El exjugador de Racing y Boca publicó una historia en su cuenta de Instagram con una desafiante frase, luego de la derrota por penales ante Independiente Santa Fe: "Claramente fue contra el Chacho".

Luego de que River quede eliminado por penales ante Independiente de Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana y continúen los malos resultados para el equipo, el exjugador de Boca y Racing, Ricardo Centurión, publicó un picante mensaje contra Eduardo Chacho Coudet.

El Millonario empató 1 a 1 en el partido de vuelta y, luego de una maratónica tanda de penales, y Santiago Beltrán, quien había sido la figura, fue el que erró el penal decisivo y no pudo atajar el remate de Faustino Asprilla. Pasó el equipo colombiano a los cuartos de final y el equipo de Núñez quedó eliminado.

Esto provocó rumores de renuncia del director técnico , quien ya acumula 26 partidos oficiales, de los cuales ganó 13 partidos, cinco empates y ocho derrotas. A lo que se suma la derrota en penales. Por eso, un viejo conocido aprovechó para pegarle en el piso.

Sucede que Ricardo Centurión , quien compartió plantel en Racing en 2018 y 2019, publicó una historia en su cuenta de Instagram y escribió: “Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajaja”. Parecía ser una indirecta para el Chacho, pero fue una directa total. ¿Qué dijo?

El periodista Gastón Edul le preguntó por privado si el mensaje había sido para su ex director técnico y él lo confirmó: “ Claramente sí, fue por eso porque conmigo no fue un tipo honesto, más allá de yo hacerme cargo siempre de que yo hice la cagada”.

Qué pasó entre el Chacho Coudet y Ricardo Centurión

A través del celular de Edul, Centurión reveló: “Fui después de un mes de estar en Tita Mattiussi tirado, a no aguantar más, a golpearle la puerta del vestuario en el Cilindro y no me atendió. Eso fue más que nada porque ahí se ven los verdaderos hombres. Fui a pedirle disculpas e irme a mi casa y después seguir entrenando en reserva. Después todas las cosas que hace, en ningún club le va bien. Solo salió campeón en Racing y no me llamó ni para levantar el trofeo. No es por resentimiento, que lo tomen como quieran, no me interesa”.

EL AUDIO QUE LE MANDO CENTURION EXPLICANDO LA HISTORIA QUE SUBIO JAJSJAJAJAJA



TE QUIERO RICKY https://t.co/HZIr7qHkoK pic.twitter.com/RhAV5mZkkB — DAVOOXENEIZE Out Of Context (@OOC_DAVO) August 27, 2026

Todo inició en 2018 cuando el Chacho dirigía Racing y la actitud del futbolista dejó mucho que desear. Su indisciplina, sus llegadas tardes y faltazos a los entrenamientos hicieron enojar al DT. Y todo terminó mal cuando, en un partido contra River en el Monumental, Coudet mandó a Centurión a la cancha y tuvieron un fuerte cruce.

El futbolista lo empujó al entrenador y posteriormente fue separado del plantel profesional. Según relató el DT, le había hecho un comentario mientras se preparaba para ingresar a la cancha. La discusión escaló y el escándalo sigue.