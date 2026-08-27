27 de agosto de 2026 Inicio
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Radiografía de un final anunciado: los malos números de Eduardo Coudet como entrenador de River

Tras la eliminación con Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, la dirigencia tiene decidida la desvinculación del técnico, que sufrió duros golpes durante el ciclo: la derrota en la final del Apertura con Belgrano, los dos clásicos con Boca y la temprana eliminación a nivel internacional.

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Chacho dirigió 27 partidos en River

Chacho dirigió 27 partidos en River,

River quedó eliminado tempranamente de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe por penales, partido que le puso punto final al ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador. La salida se hará formal esta tarde en una conferencia de prensa que la dirigencia brindará en el Monumental.

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El paso de Coudet por River estuvo atravesado por fuertes derrotas: la primera de ellas en la final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba, además de los dos Superclásicos con Boca y la caída ante el conjunto colombiano por el certamen internacional. El año mundialista ya venía atravesado por la no disputa de la Copa Libertadores, certamen que venía jugando hace 11 años ediciones consecutivas.

Eduardo Coudet dejar&aacute; de ser el entrenador de River.&nbsp;

Eduardo Coudet dejará de ser el entrenador de River.

El extrovertido entrenador llegó al River el 4 de marzo de 2026 para reemplazar a Marcelo Gallardo, el DT más ganador del conjunto Millonario que en su segunda etapa no pudo plasmar los éxitos logrados en su inicio.

Coudet dejará el club a menos de 6 meses de su arribo y sin poder haber plasmado una idea de juego clara, pese a los refuerzos estrella que la dirigencia pudo concretar en último mercado de pases.

Los números de Eduardo Coudet en River

  • 27 partidos
  • 13 victorias
  • 6 empates
  • 8 derrotas
  • 55,5% de efectividad
  • 36 goles a favor
  • 22 en contra
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