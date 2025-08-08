Julieta Prandi, tras declarar en el juicio contra su exmarido: "Pido por mi seguridad y la de mis hijos"

8 de agosto de 2025 Inicio
Julieta Prandi, tras declarar en el juicio por abuso sexual contra su exmarido: "Pido por mi seguridad y la de mis hijos"

La conductora brindó testimonio en una nueva audiencia del proceso llevada a cabo en los Tribunales de Campana, donde la querella pidió una pena de 50 años de prisión para Claudio Contardi. Por su parte, la Justicia le puso una custodia permanente para ella y su familia hasta la próxima audiencia.

La conductora habló con la prensa una vez finalizada la audiencia.  

La conductora Julieta Prandi habló este viernes con la prensa una vez finalizada la audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana donde declaró en el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia económica. "Pido por mi seguridad y la de mis hijos", aseguró. Por su parte, la Justicia le puso una custodia permanente para ella y su familia hasta la próxima jornada del proceso.

La situación del presidente Javier Milei se complica cada vez más en el escándalo $LIBRA. 
Caso $LIBRA: querellantes quieren saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Javier Milei

“Confío en que el Tribunal está viendo todo. Primero que pidieron las pruebas, las pericias y los testigos. No hay un perito oficial ni de parte que no haya dicho que yo no estoy diciendo la verdad”, explicó Prandi en un primer momento.

Luego apuntó contra los letrados que defienden a Contardi: "del otro lado no hubo ni una defensa, ni un testigo, prueba ni perícia. Lo único que decían argumentando era que yo que quería favorecerme económicamente en la parte civil, que ya fue cerrado con un acuerdo".

"Esta no es mi causa, es lo que tiene que atravesar toda víctima de violencia de género y abuso. Por eso hay tantos femicidios. Yo tardé cinco años en llegar a este tribunal", sumó.

De cara a la audiencia del miércoles, donde se definirá la suerte judicial de su exmarido, Prandi aventuró: "No tengo duda que va haber justicia, si no va haber un país condenando esto".

"Yo estuve presa en mi propia casa, estuvo sometida, violentada, fui abusada, privada de mi libertad, de acercarme a mi familia. Él nunca se sometió a una pericia", concluyó la actriz, que previamente pidió su seguridad y la de sus hijos.

Qué declaró Julieta Prandi

La actriz Julieta Prandi tomó la palabra en la segunda jornada de audiencias correspondientes al juicio contra su exesposo Claudio Contarti, que tienen lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La modelo y conductora fue una de las últimas en participar de los alegatos finales y, con profundo miedo, abrió su corazón: "Acá no se trata de dinero, si me sacó o no. Todo lo hice con mi trabajo, trabajo desde los 15".

"No me importa si se quedó todo, yo no necesito un palacio, un coche, ni nada. Lo único que yo necesito es justicia por mí y por todas las que estoy representando en este momento", expresó entre lágrimas y notablemente conmovida.

Prandi también habló sobre la revictimización que sufren las víctimas de violencia de género y apuntó: "Somos muchas y estamos cansadas de que nos traten de mentirosas, y que tengamos que repetir una y otra vez lo que nos pasó".

julieta prandi

"Eso es muy doloroso y es muy humillante. No se lo deseo a nadie", describió la modelo y su voz se quebró diciendo: "Lo único que le pido a la justicia es que me dejen vivir en paz. Es lo único que estoy pidiendo".

Acto seguido, agregó: "Y si hoy, hasta que se sepa la condena, sepan que esa persona es capaz de todo. Él no se va a manchar las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos, les pido que lo detengan, si no los voy a hacer responsables de lo que pase".

Según contó Mariela López Brown en De Una por C5N desde el propio edificio de Tribunales, los alegatos finales de Claudio Contarti fueron breves e hicieron referencia a que intentará limpiar su honor por su bien y el de sus hijos. Se espera, finalmente, que el veredicto se conozca el miércoles de la próxima semana.

Finalizada la audiencia, otro integrante del cuerpo de abogados de Prandi, Javier Baños, señaló a C5N que "el Tribunal se está desviviendo por la seguridad de Julieta y autorizó una custodia hasta la próxima audiencia". "Como hombre de derecho, confío ciegamente en la Justicia", agregó.

