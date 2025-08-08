8 de agosto de 2025 Inicio
Juicio de Julieta Prandi contra su exmarido por abuso sexual: la querella pidió 50 años de prisión

El abogado Javier Baños solicitó la pena para Claudio Contardi, mientras que el fiscal Cristian Fabio expuso una condena de 20 años. El miércoles se conocerá el veredicto de los jueces.

Prandi y Contardi estuvieron casados por casi 9 años.

Este viernes se desarrolló la segunda jornada de audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana por el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual. Los jueces darán a conocer el veredicto el miércoles.

El crudo relato de los padres de Julieta Prandi: "Nos robaron cinco años de nuestra hija"

La fiscalía, a cargo de Cristian Fabio, pidió 20 años de prisión, mientras que desde la querella, comandada por el abogado Javier Baños, expusieron una pena de 50 años para Claudio Contarti. El imputado permanecerá en libertad hasta que se conozca la sentencia.

Julieta Prandi y Claudio Contardi
Julieta Prandi y Claudio Contardi se casaron el 21 de octubre de 2011.

“Me voy a permitir disentir parcialmente con el pedido de pena. Voy a solicitar que el Tribunal imponga la pena máxima de 50 años de prisión", aseguró Fabio durante la audiencia, en la que se llevaron adelante los alegatos finales.

En la misma línea, el letrado indicó que “con el resumen de la historia clínica, los antecedentes clínicos, los informes de evolución, el pronóstico y la denuncia de Julieta que fue ratificada de manera contundente y transparente. Los testigos no hicieron más que corroborar los dichos de la víctima".

Por su parte, el abogado Fernando Burlando señaló: "Llegamos aquí con muchísimo más que una víctima de abuso sexual. Ella ha padecido mucho más que eso".

Emanuel Ortega declaró en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Una persona ultrajada y rota"

El cantante Emanuel Ortega declaró en la segunda audiencia del juicio por el abuso de Julieta Prandi, y contra su exmarido, el empresario Claudio Contardi. “¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí”, aseguró.

La actual pareja de la modelo contó este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, que el acusado "es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega
Los famosos se conocieron en 2020 en medio del proceso judicial de ella contra su exmarido.

Resaltó sobre el estado anímico en que quedó la modelo, luego de los abusos que padeció: "Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”.

El músico y la mediática comenzaron su relación en el año 2020, específicamente durante la pandemia. Se conocieron por redes sociales y luego comenzaron a hablar por teléfono. La relación se formalizó a mediados de ese año, cuando ella había comenzado con el proceso judicial contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco.

