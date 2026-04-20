20 de abril de 2026 Inicio
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Tras la victoria a River, Paredes volvió a hablar de la llegada de Dybala a Boca: "Él tiene muchas ganas"

El campeón del mundo aseguró que habla mucho con La Joya para que regrese al fútbol argentino y dejó las puertas abiertas de su arribo al Xeneize.

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Hablo sobre eso (llegar a Boca) con Dybala y tiene muchas ganas. Ojalá”

"Hablo sobre eso (llegar a Boca) con Dybala y tiene muchas ganas. Ojalá”, manifestó Paredes

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Horas después de que Boca se quedara con el Superclásico en el Monumental frente a River, Leandro Paredes, autor del único gol, sorprendió a todos los hinchas del Xeneize al aparecerse en un stream en vivo y no le esquivó a hablar de una posible llegada de Paulo Dybala. “Ojalá”, aseguró.

Leandro Paredes habló de su festejo contra River.
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El campeón del mundo acompañó al periodista deportivo, Gastón Edul, y al streamer, David Quint, más conocido como Davo Xeneize, y en medio de la felicidad de quedarse con los tres puntos en condición de visitante por la 15° fecha del Torneo Apertura, deslizó la posibilidad de que La Joya llegue al fútbol argentino tras el Mundial del 2026.

La charla sobre el actual jugador de Roma comenzó con una pregunta de Paredes a Davoo preguntándole “si le gustaría que venga” el cordobés, y Davo no dudó en responder que lo “volvería loco, me encantaría, lo estamos esperando hace mucho tiempo”. Sobre esa misma conversación, Edul no dudó en preguntar: “Decinos, ¿vos cómo lo ves?”.

“Ojalá venga, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo porque él tiene muchas ganas, yo ya lo dije; ojalá”, aseguró el ex-Juventus, entre otros, sin titubear y agregó: “Igual no voy a decir más nada”.

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Dybala finaliza su vínculo con la Roma el 30 de junio de 2026, luego del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. A esto se le suma que, en los últimos días, Oriana Sabatini, fue confirmada como la conductora de True Crime, un ciclo de investigación policial, en el canal de stream Olga, junto al periodista Paulo Kablan. ¿Vuelve?

Leandro Paredes anotó el 1-0 de Boca contra River y lo festejó con el Topo Gigio

El mediocampista Leandro Paredes convirtió un gol de penal con el que Boca se impuso 1-0 contra River en el Monumental, en el marco del Superclásico que se jugó por la fecha 15 del torneo Apertura 2026. Luego festejó con el Topo Gigio, en alusión a la recordada celebración de Juan Román Riquelme.

Se jugaba el tiempo adicionado de la primera parte, cuando Miguel Merentiel buscó anotar para Boca con un disparo bloqueado por Lautaro Rivero. Después, Héctor Paletta, quien estaba a cargo del VAR, le advirtió a Darío Herrera que la pelota pegó en la mano del defensor de River, por lo que el árbitro analizó la acción y sancionó penal para el Xeneize.

En diálogo con ESPN, el futbolista de 31 años destacó el triunfo en el Superclásico: "Lo importante era ganar. Lo hicimos de la mejor manera y estamos felices. Estoy muy contento y orgulloso de este grupo, que se va convirtiendo en un equipo de hombres, que juega bien y sabe sufrir. Sabíamos que se iba a poder jugar poco. La cancha no estaba de la mejor manera. Se sigue un camino de seguidillas en el que estamos muy bien".

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