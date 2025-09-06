Rugby Championship: Los Pumas perdieron contra Australia en la última jugada del partido El equipo argentino sufrió una derrota agónica en su visita a los Wallabies, que se impusieron por 28-24. Por







Por una nueva fecha del Ruby Championship y en un partido vibrante que se definió en los últimos segundos, los Wallabies superaron a Los Pumas por 28-24 tras una jugada clave de Angus Bell en el minuto 86, cuando el reloj ya marcaba tiempo cumplido.

Los Pumas se mostraron efectivos desde el primer tiempo: a través de dos penales, abrieron el marcador 6-0. Posteriormente, sacaron provecho de errores australianos: Bautista Delguy culminó una jugada bien ensayada, y más tarde Mateo Carreras anotó tras otra acción brillante, llevando el resultado a un sólido 21-7 al descanso de la primera parte.

Los locales decidieron salir a la cancha con otra actitud en el complemento. Impulsados por Nic White en la organización y un ingrese oportuno para aportar frescura, los Wallabies encontraron aire en el partido. Joseph-Aukuso Sua'ali'i anotó dos tries claves, el segundo ya con amarilla incluida a Carreras por parte de Argentina, lo que le dio energías al equipo australiano para igualar 21-21.

Paul Williams quedó en el medio de la polémica, convirtiéndose en tendencia en redes dado que los argentinos lo tildaron de "ladrón".

Penales: Santiago Carreras (3), Juan Cruz Mallía pic.twitter.com/bnR0DRdb7Z — Los Pumas (@lospumas) September 6, 2025 Con tres opciones de patear para empatar (tras el silbato final), Australia eligió arriesgar. La apuesta rindió frutos: Angus Bell, quien había ingresado en el segundo tiempo, se filtró tras un potente impulso y apoyó el try ganador, provocando la explosión de los más de 25.000 espectadores en Townsville.

Rugby Championship: los próximos partidos de Los Pumas • Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia) • Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica) • Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).