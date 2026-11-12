Ahorro de hasta $40.000 en TelePASE: cómo tener un descuento del 50% en simples pasos

Los conductores que utilizan TelePASE para circular por las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pueden aprovechar una promoción que permite reducir considerablemente los gastos en peajes. El beneficio está dirigido a quienes utilizan el sistema de cobro automático y cumplen determinados requisitos.

En medio del impacto de los costos de movilidad sobre el presupuesto familiar, las billeteras virtuales y los bancos ofrecen alternativas para ahorrar dinero. Una de las opciones disponibles permite recuperar parte de lo abonado al circular por distintos corredores viales.

En ese marco, continúa disponible una promoción para los automovilistas que utilizan TelePASE. La iniciativa contempla diferentes autopistas, medios de pago y condiciones que deben conocerse antes de acceder al beneficio.

La billetera digital MODO ofrece un reintegro del 50% en peajes abonados mediante TelePASE, con un límite de $10.000 por usuario y por concesionaria . Como participan cuatro empresas, el ahorro acumulado puede alcanzar los $40.000, siempre que se gasten $80.000 entre los corredores incluidos .

La promoción comprende AUSA , con las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Arturo Illia y Paseo del Bajo; AUBASA, con la Buenos Aires-La Plata, Ruta Provincial 6 y Sistema Integrado del Atlántico; AUSOL, en Acceso Norte; y GCO, en Acceso Oeste . Cada concesionaria permite recuperar hasta $10.000 durante la campaña.

Para obtener el descuento, hay que ingresar a MODO o a una aplicación bancaria habilitada, buscar la sección TelePASE, cargar la patente del vehículo, vincular el dispositivo existente o solicitar uno nuevo y seleccionar una tarjeta de crédito, débito o prepaga adherida. El dispositivo debe estar registrado a nombre del titular que solicita el beneficio.

Entre las entidades participantes figuran Banco Ciudad, Macro, ICBC, Supervielle, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz, además de Buepp y YOY. La disponibilidad varía según se utilice MODO o una aplicación bancaria. Una vez habilitado el servicio, los peajes se cobran automáticamente y los reintegros se acreditan dentro de los 30 días posteriores a cada operación.

Según los términos y condiciones oficiales de MODO, la promoción está vigente hasta el 28 de febrero de 2027, aunque puede finalizar antes si se agota el presupuesto de $1.554 millones destinado a devoluciones. El beneficio se aplica todos los días, por lo que conviene verificar las condiciones y la habilitación del servicio antes de utilizar los peajes adheridos.