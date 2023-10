Tras la derrota de Boca, Almirón apuntó contra el árbitro: "Salió en todos lados que es hincha de River"

Durante la conferencia de prensa que brindó Almirón tras la caída, hizo foco en la infracción del zaguero chileno de la visita, Paulo Díaz, sobre Marcelo Weigandt en la jugada previa al primer tanto del equipo que dirige Martín Demicheli: "La falta fue clara, al lado del banco. La jugada sigue y te hacen el gol".

En la misma línea, el DT de Boca también protestó por el gol anulado por posición adelantada de Edinson Cavani, en el minuto 27 del segundo tiempo, que hubiese servido para el 1-1 parcial: "La jugada es milimétrica. Está claro, termina el partido y queda esa duda. De las jugadas clave en el partido y nos desfavorece. Uno se queja por el entorno, por el árbitro y por cómo llevó el partido. Te fue empujando de a poco. Los que estuvimos dentro de una cancha nos damos cuenta de esas cosas".

Cavani en el Superclásico Cavani convirtió un tanto, pero el VAR lo anuló por posición adelantada. Télam

"Es una semana trascendental"

Boca definirá su continuidad en la Copa Libertadores este jueves, cuando visitará a Palmeiras en San Pablo por la revancha de la semifinal. Tras el 0-0 en la Bombonera, el equipo dirigido por Jorge Almirón afrontará el encuentro con la ilusión de llegar a la final del certamen internacional.

"Es una semana trascendental. El jueves hicimos un gran partido y no pudimos ganar. Hoy estuvimos muy parejo y yo tuve que tomar decisiones: puse a los que venían más descansados y luego en el segundo tiempo pudimos cambiar. A los que le tocó entrar y jugaron el jueves terminaron muy cansados. Era un riesgo que se lesionen y no poder contar con ellos. Ahora a recuperarse y pensar en esta gran chance que tenemos para pasar en la Copa", explicó el director técnico.