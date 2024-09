Tras el escándalo con el presidente de Talleres, Merlos dirigirá Tigre contra Gimnasia

El árbitro Andrés Merlos fue designado para dirigir el partido entre Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 de la Liga Profesional , en medio del escándalo con el presidente de Talleres, Andrés Fassi , tras el triunfo de Boca sobre el equipo cordobés por los octavos de final de la Copa Argentina. De esta manera, no fue suspendido.

"Entraron dos personas a mi vestuario y uno de los custodios tenía un arma de fuego. La verdad que pasó todos los límites y lo único que queda es que meta el dedo en el gatillo y no se si estaría contando la historia ahora. Estoy muy triste que pasen estas cosas. No sé si él es impune por su cargo o poder económico", aseguró el referí en diálogo con DSports Radio.

Por su parte, Fassi le respondió en una conferencia de prensa y afirmó que no cuenta con custodios: Vino la Policía y requisó todo. Se constató que no había nada. Fue un bochorno y una mentira lo de Merlos. No existieron guardaespaldas. Nunca tuve guardaespaldas, vigilantes ni chofer. Voy a los estadios solo. Le pegó una trompada al presidente del club y una patada al vicepresidente".

Los árbitros de la fecha 14 de la Liga Profesional

Viernes 13 de septiembre

Deportivo Riestra - Huracán: 15:00.

Árbitro: Darío Herrera.

Asistente 1: Sebastián Raineri.

Asistente 2: Ariel Scime.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Diego Romero.

Lanús - Unión: (18:30)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Asistente 1: Maximiliano del Yesso.

Asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

VAR: Facundo Tello.

AVAR: Gisela Trucco.

Central Córdoba - Instituto: (18:30)

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistente 1: Miguel Savorani.

Asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Lucas Caballero.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Cristian Navarro.

River - Atlético Tucumán: (21:00)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistente 1: Pablo González.

Asistente 2: Hugo Paez.

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Lucas Comesaña.

Sábado 14 de septiembre

San Lorenzo - Vélez: (15:00)

Árbitro: Facundo Tello.

Asistente 1: Cristian Navarro.

Asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Bruno Bocca.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Lucas Germanotta.

Racing - Boca: (17:30)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Asistente 1: Gabriel Chade.

Asistente 2: Ezequiel Brailovsky.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Walter Ferreyra.

Tigre - Gimnasia: (20:00)

Árbitro: Andrés Merlos.

Asistente 1: José Castelli.

Asistente 2: Juan del Fueyo.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.

VAR: Darío Herrera.

AVAR: Pablo Echavarría.

Belgrano - Independiente: (20:00)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Javier Mihura.

Domingo 15 de septiembre

Godoy Cruz - Sarmiento: (15:00)

Árbitro: Silvio Trucco.

Asistente 1: Julio Fernández.

Asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Javier Delbarba.

Estudiantes - Platense: (15:00)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistente 1: Diego Bonfa.

Asistente 2: Andrés Barbieri.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Pablo Giménez.

Rosario Central - Talleres (17:30)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: José Carreras.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Diego Verlotta.

Argentinos Juniors - Newell's (20:00)

Árbitro: Fernando Rapallini.

Asistente 1: Pablo Gualtieri.

Asistente 2: Mariana de Almeida.

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses.

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Juan Del Fueyo.

Lunes 16 de septiembre

Barracas Central - Banfield (15:00)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistente 1: Lucas Germanotta.

Asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto.

VAR: José Carreras.

AVAR: Gastón Suárez.

Independiente Rivadavia - Defensa y Justicia (21:00)