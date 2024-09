El presidente de Talleres, Andrés Fassi, desmintió al árbitro Andrés Merlos y cargó contra Chiqui Tapia: "No juegues con Talleres"

En una conferencia de prensa, Fassi cuestionó a Merlos y marcó que no cuenta con custodios, tras los dichos del árbitro: "Merlos dijo que vio un arma. Vino la Policía y requisó todo. Se constató que no había nada. Fue un bochorno y una mentira lo de Merlos. No existieron guardaespaldas. Nunca tuve guardaespaldas, vigilantes ni chofer. Voy a los estadios solo. Le pegó una trompada al presidente del club y una patada al vicepresidente".

En tanto, advirtió que el réferi perjudicó al club cordobés en reiteradas oportunidades. "Andrés Merlos es un árbitro que hace más de tres años que en distintas oportunidades viene dirigiendo a Talleres y lo perjudica. Talleres no pide que le den absolutamente nada pero sí exigimos que no nos quiten, porque nos sentimos vulnerados", marcó.

"Hablo de Merlos, no del arbitraje del fútbol argentino, porque son solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto, de ese arbitraje argentino que ha sido modelo en el mundo y con destacadas actuaciones. Sigo creyendo en el arbitraje argentino", aclaró el presidente de Talleres en esta línea.

Por otro lado, enfatizó que coordinó reunirse en distintas oportunidades con Tapia, pero el encuentro no se llevó adelante: "Le pedí a Chiqui Tapia juntarme hace más de un año y medio. La última vez que quedamos en juntarnos en Buenos Aires hizo que vaya un domingo y no me recibió. Quedamos en juntarnos al día siguiente y no me recibió, la misma situación pasó el martes y el miércoles tuve que volver a Córdoba".

En este marco, enfatizó: "Reiteradamente perjudica a una institución que merece respeto, a una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace cuatro o cinco años vengo hablando de forma personal con él y con Beligoy. Chiqui, no juegues con Talleres".

"Dentro de las reuniones que le pedí a Tapia entregué cuatro propuestas para que mejore el fútbol argentino. Traje propuestas en 2019, que estábamos con el tema de los derechos de transmisión. No sólo se lo di a él, sino a todos los presidentes de los clubes de primera división", añadió Fassi.

Andrés Fassi advirtió que "Talleres no tendría que haber jugado el sábado"

Por otra parte, sostuvo su reclamo con respecto a la fecha en la que se jugó el partido con Boca: "Lo que pasó en Mendoza el sábado es muy grave porque va mucho más allá de una equivocación arbitral. Talleres no tendría que haber jugado el 7 de septiembre. Al quedar Talleres y Boca eliminados de las copas internacionales teníamos tres o cuatro opciones distintas sin perjuicio y con equidad deportiva para establecer la fecha del partido".

En esta línea, precisó el pedido que había realizado la institución. "Lo que Talleres le pidió a la AFA era que no jugáramos en fecha FIFA porque a Talleres se le iban siete jugadores del plantel. Esa historia empieza muy mal en la decisión de AFA para con Talleres. Era de sentido común que dos meses antes no se podía hablar de una fecha para jugar la Copa Argentina con los dos equipos en copas internacionales", señaló.

"Pedíamos jugar el 18 de septiembre donde se nos obliga sin consenso y sin acuerdo jugar el 7 de septiembre", aseveró el presidente de Talleres.