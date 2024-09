El árbitro Andrés Merlos denunció al presidente de Talleres: "Uno de sus custodios entró a mi vestuario con un arma de fuego"

Tras la victoria del Xeneize por penales, Merlos llegó a la zona de camarines acompañado de sus asistentes Diego Bonfá y Pablo Gualteri más el cuarto árbitro Felipe Viola. En ese momento, se encontró con la máxima autoridad del elenco cordobés, que se mostraba enojado por el gol de Brian Aguirre para el equipo de la Ribera, ya que en la jugada previa la pelota parece haber salido en su totalidad del campo de juego. Sin embargo, como la Copa Argentina no cuenta con el VAR, el tanto no fue analizado.

"Fassi me estaba esperando con cinco personas o más. No sé cómo hizo para llegar ahí. Me empezó a gritar y me decía '¿por qué hacés esto?'. Entonces, le pedí que quería ir a mi vestuario. Quedamos ahí, me señalaba amenazante, me decía insultos y me decía 'te vamos a matar, sos un hijo de puta, nos vivís cagando'. Yo le pedía dialogar en el vestuario (...) Llegó hasta la puerta insultando y haciendo ademanes. Cuando ingreso a mi vestuario, me doy vuelta y venía estos dos personas de él, uno mete la mano en el bolsillo de una campera gris y veo la culata de una pistola", relató el juez.

"Me quedé anonadado. Lo primero que me salió fue gritar 'tiene un arma', pedí que agarren a esa persona y no hicieron nada. Su custodio se fue con total libertad. Luego quise hacer la denuncia en el vestuario, me dijeron que vaya a la comisaría. Fui a la 1.30, me dijeron que no, fui a la fiscalía y estaba todo cerrado. Entonces, me dijeron que lo haga de forma virtual. El grupo de abogados me dijeron que me tranquilice y que la realice ahora".

Lo que pasa con este hombre se tiene que terminar: ya hay un antecedente de julio de 2023 en el que lo denuncié en la AFA. Ahora lo haré con una denuncia penal. Yo sentí miedo, es muy difícil seguir, pero no voy a bajar los brazos

Se vivió un verdadero escándalo en la zona de los vestuarios del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y tras ello el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, reveló ante los medios de comunicación que tanto él como el vicepresidente, Hugo Gatti, habían sido agredidos por el árbitro Andrés Merlos.

Ante esta situación, el referí desmintió al mandamás de La T: "Jamás le pegaría a Fassi. Venía muy relajado del partido y tengo en claro el profesionalismo. Fassi estaba alteradísimo, tanto verbal como físicamente. Gracias a la policía que le puso el escudo no pasó a mayores. Si lo toco con un dedo, debería tener una marca. Le hicieron un reportaje en vivo, notenía ni un rasguño. Inventa estas cosas, no sé a qué quiere llegar. Se manejó con impunidad".