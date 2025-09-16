La Fórmula 1 y la FIA confirmaron las carreras sprint para la próxima temporada: ¿Las correrá Colapinto?

Debido a la aceptación por parte del público, las autoridades decidieron aumentar los números de carreras cortas que se llevan a cabo los sábados en los Grandes Premios y que ofrece puntos extras en el campeonato.

El piloto Franco Colapinto afronta un semestre crucial para afianzarse en la categoría, pero aún no tiene confirmada su presencia para el año próximo, mientras tanto, la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunciaron dónde se disputarán las carreras Sprint en el 2026.

La próxima temporada, que marcará una nueva era de regulaciones, d isputará su sexto año con formato Sprint y será en seis circuitos, tal cual el formato de este 2025.

“ El F1 Sprint ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021. Con cuatro sesiones competitivas en lugar de dos durante un fin de semana de Gran Premio convencional, los eventos Sprint ofrecen más acción cada día para nuestros aficionados, socios de transmisión y promotores, lo que impulsa una mayor asistencia y audiencia.”, dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1.

Según se detalló, a dinámica se mantendrá igual: el viernes, después del primer entrenamiento, se realizará la clasificación de la carrera Sprint, mientras que el sábado se corre y luego comienza la qualy para el Gran Premio .

El motivo de agregar más carreras con este formato se basa por el incremento de la aficionados: en 2024, la audiencia televisiva de los fines de semana de Sprint fue en promedio un 10 % mayor que la de los fines de semana sin el mismo, y el deporte continúa viendo una tendencia ascendente después de los primeros tres fines de semana de Sprint de la temporada 2025.

Fórmula 1: cuáles serán los circuitos con carrera Sprint para el 2026

De acuerdo a lo anunciado, el Gran Premio de China (Shanghái), Miami (Estados Unidos), Gran Bretaña (Silverstone), Canadá (Montreal), Países Bajos (Zandvoort) y Singapur (Marina Bay) albergarán las seis carreras Sprint para el 2026.

Silverstone fue el escenario de la primera carrera sprint cuando se introdujo el formato original en 2021, y en 2026 la prueba corta de los sábados volverá al circuito. Zandvoort albergará dicho formato en lo que será su última participación en el calendario, ya que después de 2026, los organizadores decidieron no renovar el contrato que expira ese año.

Por su parte, Montreal será otra nueva incorporación al calendario cuando la prueba llegue finales de mayo. Asimismo, el Gran Premio de Singapur acogerá por primera vez una carrera sprint.

Estos cuatro circuitos ocuparán los lugares que este año corresponden a Bélgica, Austin (Gran Premio de Estados Unidos), Brasil y Qatar, mientras que China y Miami mantendrán sus posiciones en el calendario.