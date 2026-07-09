Tras la vigilia en Tucumán, Javier Milei asiste al Tedeum por el Día de la Independencia

Luego del evento en la Casa Histórica, donde pronunció un discurso transmitido por cadena nacional, el Presidente participa este jueves de la tradicional misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que tendrá como uno de los momentos centrales la homilía del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva.

Tras la vigilia que encabezó en la Casa Histórica de Tucumán, donde pronunció un discurso transmitido por cadena nacional , el presidente Javier Milei participa este jueves del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires , en una ceremonia que volverá a reunir a las principales autoridades del Gobierno y que tendrá como uno de los momentos centrales la homilía del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva .

Como es habitual, el mandatario partió desde la Casa Rosada junto a los integrantes de su Gabinete y recorrió a pie el trayecto hasta la Catedral, frente a Plaza de Mayo, donde desde las 10:30 se desarrolla el oficio religioso por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Si bien no hubo una convocatoria a un acto formal, es común que la gente se vuelque a la icónica plaza para formar parte de los festejos, algo que este año no ocurrió . La escasa convocatoria se repite desde que la administración libertaria llegó a la presidencia en diciembre de 2023.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles por la noche el acto central por los 210 años de la Independencia argentina desde la Casa Histórica de Tucumán, donde afirmó ante funcionarios nacionales, gobernadores e invitados especiales que "este momento histórico se asemeja una especie de segunda independencia".

En un discurso que aprovechó para relanzar su gobierno y ratificar la agenda de reformas que impulsará en el Congreso, Milei sostuvo que la Argentina atraviesa "una posibilidad histórica" y pidió el respaldo de los gobernadores para profundizar el rumbo iniciado por su administración. "Contamos con su apoyo para enfrentar este punto de inflexión hacia el rumbo que queremos", expresó.

En uno de los pasajes más políticos de su mensaje, el Presidente aseguró que, gracias a las iniciativas del oficialismo, el país atraviesa "una especie de segunda independencia". Según explicó, "el sistema colonial le falló a las provincias del Virreinato del Río de la Plata" al imponer "un modelo económico restrictivo y depredatorio" que condicionó el desarrollo del interior, así como, en la actualidad, "durante demasiado tiempo el Estado le falló a las provincias".

Milei pidió acompañamiento para consolidar las reformas impulsadas por el oficialismo y llamó a respetar el resultado de las urnas. "No hagamos caso omiso a la voluntad de los argentinos que han votado por una transformación contundente y duradera", sostuvo, y agregó: "Nuestra misión es sentar las bases para un futuro de verdadera libertad y prosperidad para nuestra gran Nación".

En ese sentido, remarcó que el país acumula más de "dos años consecutivos de superávit fiscal" y afirmó que la gestión nacional avanza en un proceso de desendeudamiento. Además, reivindicó la eliminación del cepo cambiario y aseguró que el Ejecutivo redujo la carga tributaria mediante la baja y eliminación de distintos impuestos.

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