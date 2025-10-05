Rosario Central – River, Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

River jugará contra Rosario Central este domingo en el Gigante de Arroyito en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. El choque será fundamental para ambos equipos de seguir en los primeros puestos de la Zona A y lograr el pase a los octavos de final.
En el torneo local, Millonario no viene de un buen andar ya que sufrió dos derrotas consecutivas, aunque pudo levantar al ánimo el último jueves tras lograr el triunfo por 1 a 0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Los de Núñez se ubican tercero en la zona con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez, y para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.
Pese a haber logrado un sólido equipo en Copa Argentina, Marcelo Gallardo no podrá repetir equipo ya que Maximiliano Salas fue expulsado por exceso verbal contra el juez de línea ante Riestra, por lo que estará fuera del torneo local por dos fechas.
De esta manera, la duda del Muñeco es quién será el reemplazante: si apuesta por el ingreso de Miguel Ángel Borja, repitiendo el 4-3-1-2 de Copa Argentina, o entra Ignacio Fernández, para alinear un 4-3-2-1.
Por su parte, los rosarinos son el único equipo invicto en este Torneo, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empataron los otros seis. En lo que respecta a la tabla anual el Canalla, que tiene como gran figura a Ángel Di María, lidera con 50 puntos y todo indica que conseguirá uno de los tres cupos para la próxima Copa Libertadores.
En su última presentación, el equipo rosarino goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante. De esta manera, el entrenador pondrá lo mejor que tiene y obviamente contará con la presencia del campeón del mundo.
Rosario Central – River: hora y televisión
- Hora: 21.15
- Televisión: ESPN Premium
- Estadio: Gigante de Arroyito
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Diego Romero
Rosario Central – River: probables formaciones
- Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Ignacio Fernández o Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.