Rosario Central – River, Torneo Clausura: hora, formaciones y TV En el Gigante de Arroyito, el Millonario y el Canalla irán búsqueda de las tres unidades para no perderle pisada a los líderes del grupo y, además, asegurarse el pase a los playoffs.







Con la expulsión de Maxi Salas ante Riestra, Miguel Ángel Borja podría volver a la titularidad contra Rosario Central River Plate

River jugará contra Rosario Central este domingo en el Gigante de Arroyito en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. El choque será fundamental para ambos equipos de seguir en los primeros puestos de la Zona A y lograr el pase a los octavos de final.

En el torneo local, Millonario no viene de un buen andar ya que sufrió dos derrotas consecutivas, aunque pudo levantar al ánimo el último jueves tras lograr el triunfo por 1 a 0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Los de Núñez se ubican tercero en la zona con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez, y para seguir afianzándose en la tabla anual, con el objetivo de meterse en la próxima Copa Libertadores.

Pese a haber logrado un sólido equipo en Copa Argentina, Marcelo Gallardo no podrá repetir equipo ya que Maximiliano Salas fue expulsado por exceso verbal contra el juez de línea ante Riestra, por lo que estará fuera del torneo local por dos fechas.

De esta manera, la duda del Muñeco es quién será el reemplazante: si apuesta por el ingreso de Miguel Ángel Borja, repitiendo el 4-3-1-2 de Copa Argentina, o entra Ignacio Fernández, para alinear un 4-3-2-1.