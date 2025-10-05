En una noche muy polémica, River perdió 2-1 ante Rosario Central en Santa Fe El Millonario cayó en su visita al Gigante de Arroyito y quedó fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Por







Ignacio Malcorra anotó un golazo para el 2-1 final de Rosario Central. Redes sociales Miguel Borja rompió el cero en el marcador. Redes sociales River visita a Rosario Central. C5N

River perdió 2-1 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 11 de la zona B del torneo Clausura 2025. El Millonario cayó por tercer partido consecutivo en la Copa de la Liga y complicó seriamente sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2026, ya que quedó tercero en la tabla anual, por detrás del Canalla y Boca Juniors.

En un primer tiempo frenético, River consiguió romper el empate luego de una jugada excelsa de Juan Fernando Quintero, quien asistió para que Miguel Borja rompa su extensa racha sin goles. Pero, pocos minutos después, Rosario Central tuvo un tiro libre que le sirvió un rebote a Franco Ibarra para igualar el partido, en lo que también fue su primer gol como futbolista profesional.

Luego, cerca del final del primer tiempo, Juan Portillo vio dos tarjetas amarillas en pocos minutos y se fue expulsado, con la curiosidad que ambas fueron por faltas contra Ángel Di María, quien lanzó una patada desde el piso que no fue revisada por el VAR. Aquí surgió la primera gran polémica del encuentro, ya que también hubo una dura infracción de Ibarra sobre Marcos Acuña y no solo no recibió amarilla, sino que tampoco se sancionó la falta.

Ya en el segundo tiempo, Ignacio Malcorra anotó un golazo para poner el 2-1 en el marcador y esto generó la explosión del Gigante de Arroyito, ya que Rosario Central quedó casi clasificado a la Copa Libertadores 2026 con el triunfo.