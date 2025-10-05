5 de octubre de 2025 Inicio
En una noche muy polémica, River perdió 2-1 ante Rosario Central en Santa Fe

El Millonario cayó en su visita al Gigante de Arroyito y quedó fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Ignacio Malcorra anotó un golazo para el 2-1 final de Rosario Central.

Miguel Borja rompió el cero en el marcador.

River visita a Rosario Central.

River perdió 2-1 con Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 11 de la zona B del torneo Clausura 2025. El Millonario cayó por tercer partido consecutivo en la Copa de la Liga y complicó seriamente sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2026, ya que quedó tercero en la tabla anual, por detrás del Canalla y Boca Juniors.

Con la expulsión de Maxi Salas ante Riestra, Miguel Ángel Borja podría volver a la titularidad contra Rosario Central
Tras la clasificación en la Copa Argentina, River intentará ampliar la racha ante Rosario Central

En un primer tiempo frenético, River consiguió romper el empate luego de una jugada excelsa de Juan Fernando Quintero, quien asistió para que Miguel Borja rompa su extensa racha sin goles. Pero, pocos minutos después, Rosario Central tuvo un tiro libre que le sirvió un rebote a Franco Ibarra para igualar el partido, en lo que también fue su primer gol como futbolista profesional.

Luego, cerca del final del primer tiempo, Juan Portillo vio dos tarjetas amarillas en pocos minutos y se fue expulsado, con la curiosidad que ambas fueron por faltas contra Ángel Di María, quien lanzó una patada desde el piso que no fue revisada por el VAR. Aquí surgió la primera gran polémica del encuentro, ya que también hubo una dura infracción de Ibarra sobre Marcos Acuña y no solo no recibió amarilla, sino que tampoco se sancionó la falta.

Ya en el segundo tiempo, Ignacio Malcorra anotó un golazo para poner el 2-1 en el marcador y esto generó la explosión del Gigante de Arroyito, ya que Rosario Central quedó casi clasificado a la Copa Libertadores 2026 con el triunfo.

Rosario Central vs. River, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel (Enzo Giménez), Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra (Federico Navarro); Ángel Di María, Gaspar Duarte (Enzo Copetti), Jaminton Campaz (Ignacio Ovando); Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña (Milton Casco); Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo (Nacho Fernández); Juan Fernando Quintero (Santiago Lencina); Facundo Colidio (Bautista Dadín) y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

