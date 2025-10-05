Independiente empató 1-1 con Godoy Cruz en Mendoza y sigue sin ganar en el torneo Clausura 2025

El Rojo se había puesto en ventaja con un gol de penal de Santiago Montiel pero Agustín Auzmendi lo igualó para el Tomba. El equipo de Avellaneda ocupa el último puesto de su zona.

Independiente empató 1-1 con Godoy Cruz en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, en el marco de la fecha 11 del torneo Clausura 2025. De esta manera, el Rojo continúa sin ganar en lo que va del campeonato y acentuó su crisis.

Tras la movilización de sus hinchas, Independiente renovó contrato con la misma marca de indumentaria

El equipo entrenado por Gustavo Quinteros abrió el marcador contra Godoy Cruz a los 23 minutos del primer tiempo a través de un gol de penal de Santiago Montiel , luego de que el árbitro Andrés Gariano sancionara una infracción de Vicente Poggi sobre Matías Abaldo.

No obstante, cuando parecía que el Rojo podía pisar fuerte en Mendoza, Agustín Auzmendi convirtió un tanto para el conjunto de Walter Ribonetto de cabeza a los 7 minutos del complemento, después de un centro de Nicolás Fernández.

En tanto, cuando se jugaba el tiempo adicionado del segundo tiempo, Franco Paredes fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla por sujetar la camiseta de Auzmendi.

Ahora, Independiente permanece en el último puesto de la zona B del Clausura con apenas seis puntos ya que acumula 6 empates y 4 derrotas, aunque todavía debe enfrentar a Platense, en el marco de un partido por la fecha 6 que fue suspendido después de los incidentes entre un grupo de hinchas del conjunto de Avellaneda y la Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por lo pronto, en la próxima jornada, el Rojo recibirá a Lanús el 12 de octubre a las 21:15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Por su parte, Godoy Cruz se sitúa en la penúltima posición de la zona B con 9 unidades y en la próxima fecha visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza el 12 de octubre a partir de las 16:45.

Mirá los goles del empate entre Godoy Cruz e Independiente