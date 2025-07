Tenso cruce entre Camilo Ugo Carabelli y Cristian Garin en el ATP de Bastad: "Te espero afuera"

El chileno estalló contra el argentino luego del eufórico festejo de un punto. “¿Por qué me dices bobo? ¿Qué te pasa?", reclamó.

En medio del partido, el argentino festejó de manera eufórica un punto en la red y habría usado palabras descalificadoras. Por ese motivo, al finalizar el encuentro, el chileno lo increpó en el saludo. “Ppor qué me dices bobo? ¿Por qué me dices gil? ¿Qué te pasa?”, le espetó.

Fuerte cruce entre Cristian Garín y Camilo Ugo Carabelli en Bastad



En el saludo en la red, el argentino festejó eufóricamente su triunfo frente al chileno, esto ocasionó que Gago lo invite a pelear afuera de la cancha pic.twitter.com/E5zRbpYfpj — Séptimo Game (@Septimo_Game) July 16, 2025

Pero Garin no se quedó conforme con el reclamo y continuó: “Te veo afuera para ver si tenés huevos”. Pero Ugo Carabelli no contestó, por lo que el cruce no pasó a mayores. El argentino ahora jugará en octavos de final contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

El argentino ya había tenido reacciones eufóricas en otros partidos, particularmente en Wimbledon, que se quejó de su propio rendimiento. “Se te rompe la cabeza. No hay vuelta atrás. Encima estoy disfrazado, parezco un heladero”, reclamó el día de su debut.