Tenis: una ex N°1 del mundo dio doping positivo y será suspendida provisionalmente

La tenista rumana Simona Halep, ex número uno del mundo, fue suspendida provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis luego de dar positivo en una prueba antidopaje durante el Abierto de Estados Unidos en agosto.

Por su parte, Halep se expresó en su cuenta oficial de Twitter: "Hoy comienza el partido más difícil de mi vida: una pelea por la verdad. Me notificaron que di positivo de una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, que vino como el shock más grande de mi vida".

"A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa ni siquiera se me pasó por la cabeza una vez, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Frente a una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada", arremetió la tenista de 31 años.

Por último, aseguró que va a "luchar hasta el final para demostrar" que no tomó de forma consciente ninguna sustancia prohibida y remarcó que tiene "fe de que tarde o temprano saldrá la verdad".

Qué es el Roxadustat

Es una sustancia encuadrada en el mismo grupo del meldonium, la misma droga por la cual fue suspendida Maria Sharapova en el año 2016. Ambas sustancias favorecen la oxigenación de la sangre y en general es recetado para pacientes con enfermedades renales y anemia.

Esta droga permite que el deportista optimice su rendimiento, aunque tiene una faceta peligrosa: aumenta la densidad de la sangre a partir del aumento de los glóbulos rojos.