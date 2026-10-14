Escándalo en Alpine: el insólito motivo por el que un compañero de Franco Colapinto podría perder su licencia de conducir El piloto estonio Paul Aron fue sancionado en su país tras faltar a varias convocatorias médicas del servicio militar obligatorio y tiene fecha límite para regularizar su situación. Por Agregar C5N en









Aron, Gasly y Colapinto, juntos en Alpine.

Un conflicto extra deportivo sacude al entorno de Alpine en la Fórmula 1, involucrando directamente a uno de los compañeros del argentino Franco Colapinto. Se trata del piloto estonio de reserva Paul Aron, de 22 años, quien quedó al borde de perder de manera temporal su licencia de conducir particular tras un fallo judicial en su país natal.

El origen del insólito problema se debe a que Aron faltó a siete convocatorias durante los últimos dos años para realizarse los exámenes médicos obligatorios correspondientes al servicio militar de Estonia. Aunque el joven automovilista ya abonó multas acumuladas por un monto total de 1.940 euros, el pago de la sanción económica no lo liberó de la responsabilidad de someterse a los chequeos de salud exigidos por la ley de su país.

El estonio de 22 años es el piloto de reserva de Alpine. Ante sus reiteradas faltas, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia llevó el reclamo a los tribunales y solicitó formalmente la suspensión de su registro para conducir. La Justicia estonia dio lugar al pedido estatal y rechazó la apelación presentada por la defensa del deportista, cuyo abogado argumentó que la medida resulta desmedida e impacta negativamente en la carrera de un atleta de alto rendimiento.

Con la resolución judicial firme, Aron enfrenta un ultimátum que vence el próximo 13 de noviembre para presentarse a los estudios médicos requeridos y regularizar su situación legal. Según las normativas locales, las evaluaciones abarcan a todos los ciudadanos aunque residan fuera del territorio estonio, por lo que su abogado confirmó que el piloto planea acudir a la citación antes del vencimiento para evitar la efectivización de la suspensión.

Mientras aguarda por una oportunidad de competir oficialmente en la categoría reina, el estonio acumula más de 10.000 kilómetros en sesiones de pruebas con monoplazas de escuderías como Alpine, Kick Sauber, Audi y Haas. Por el momento, la evaluación médica solo busca determinar su aptitud para las Fuerzas Armadas y no supone un alistamiento militar inmediato, aunque el trámite resulta imprescindible para conservar su registro de conducir.