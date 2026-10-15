A qué hora juega Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por semis de la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

El Pincha volverá a jugar esta instancia internacional después de 17 años, cuando ganó su última copa internacional. La revancha será la próxima semana en el Maracaná y el ganador de la serie jugará el partido decisivo del 28 de noviembre en el estadio Centenario de Uruguay.

El partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores será en UNO desde las 21:30.

Estudiantes de La Plata jugará este jueves ante Flamengo el primer partido por las semifinales de la Copa Libertadores, torneo de clubes más importante de América. El Pincha irá en busca de un buen resultado para asegurarse el pase a la final y volver a disputarlo después de 17 años, cuando ganó su último título internacional.

Kily González detalló la propuesta para que Messi juegue la Libertadores y sorprendió a todos

E l conjunto de La Plata llega a este encuentro con la ilusión al máximo, tras superar en cuartos a Corinthians: igualó 1 a 1 en el partido de ida y posteriormente ganó 1 a 0 en San Pablo con gol de Alexis Castro, logrando así el pase con un global de 2 a 1.

Por su parte, en el Torneo Clausura, empató 2-2 con Central Córdoba en Santiago del Estero, en un partido en el que Alexander Medina fue expulsado y que sirvió para resguardar a varios titulares.

En cuanto al armado del equipo , Alexander Medina podría hacer algunos cambios respecto al enfrentamiento ante el Ferroviario. Si bien en los últimos días incorporó Marcos Rojo, Conmebol rechazó el pedido de inscripción , según informó el conjunto platense en sus redes sociales.

"El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos", detalló.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.



El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y… pic.twitter.com/JyGifkntKq — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 15, 2026

En ese caso, Santiago Núñez mantendrá la titularidad en el 11 que saldrá a la cancha para enfrentar al conjunto brasileño. En tanto, Gastón Benedetti ocupará el lugar del suspendido Tomás Palacios.

Por su parte, el Mengao, último campeón de la Copa Libertadores, es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título. Para disputar esta instancia, eliminó a Independiente del Valle en los cuartos (ganó 2-0 en la ida y empató 1-1 en la vuelta).

Sin embargo, para el armado del 11 titular, Leonardo Jardim tiene varias bajas: Giorgian de Arrascaeta tiene una fractura en la muñeca izquierda, Jorginho está suspendido por su expulsión en la vuelta de los cuartos y Danilo sufrió una doble fractura de mandíbula. Además, Ayrton Lucas también está lesionado.

El partido revancha será el 22 de octubre en el Estadio Maracaná, en Brasil, y el ganador de la serie jugará la final del 28 de noviembre.

Estudiantes LP vs. Flamengo: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 21.30

21.30 Televisión: Fox Sports

Fox Sports Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Juan Gabriel Benítez (Paraguay) VAR: Ulises Meresles (Ecuador)

Ulises Meresles (Ecuador) Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO)

Estudiantes vs. Flamengo: probables formaciones