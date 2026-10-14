Escándalo en Manchester United: el duro descargo de Lisandro Martínez tras sus críticas a la dirigencia

El defensor argentino aclaró sus explosivos dichos tras la derrota 2-0 con Atlético de Madrid por la Champions League, en los que cuestionó a los dirigentes por el mercado de pases.

El defensor argentino Lisandro Martínez aclaró sus dichos tras el escándalo que generó en Manchester United al criticar a la dirigencia del club inglés por el mercado de pases luego de la derrota 2-0 del equipo con Atlético de Madrid, en el marco de la segunda fecha de la Champions League.

Martínez publicó un descargo en Instagram y se refirió a su reacción después de la caída contra el Colchonero. "Tras todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento. Después del partido, hablé desde la rabia y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos deseábamos. Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar", aseveró.

En tal sentido, se refirió a su deseo sobre la institución inglesa: "Y cuando las cosas no salen como queremos, duele; especialmente al representar a un club con la historia y la grandeza del Manchester United. Mis palabras reflejan lo que siento y cuánto deseo ver a este club compitiendo por los títulos más importantes. Esos altos estándares forman parte de mi visión del fútbol y de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta".

También remarcó la exigencia del equipo. "Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club: seguir creciendo, fortalecernos y contar con todo lo necesario para competir al más alto nivel. Son exigencias que debemos aplicarnos todos, empezando por mí mismo. Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos dar la talla, y asumo esa responsabilidad en primer lugar", enfatizó.

"Tenemos que exigirnos aún más y trabajar unidos para devolver al Manchester United a lo más alto. Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para impulsar al club. Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al máximo nivel y darlo todo por este escudo", concluyó.

Los dichos de Lisandro Martínez que generaron polémica en Manchester United

El equipo inglés perdió por 2 a 0 en condición de visitante ante Atlético de Madrid y, post partido, el defensor argentino arremetió contra el mercado de pases de la temporada, reclamó mayor ambición al equipo y no ocultó su frustración por el actual presente. "Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir", lanzó Licha y analizó: "La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre".

El entrerriano cuestionó la respuesta del club en el mercado de pases, reclamó mayor ambición y sostuvo que la discusión sobre las responsabilidades no debe limitarse a los futbolistas ni al entrenador Michael Carrick. "Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento" afirmó.

Al mismo tiempo, relacionó el rendimiento del equipo con la falta de incorporaciones para competir al máximo nivel: "Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy".

Por otra parte, hizo un mea culpa en cuanto al rendimiento del equipo y no pudo ocultar su frustración por el desempeño en Madrid: "Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble; es decepcionante. No estamos jugando bien como equipo. El lenguaje corporal; perdemos tres o cuatro oportunidades y somos negativos".

Estas declaraciones hicieron eco en toda Inglaterra, al punto que Sky Sports puso en entredicho el futuro del defensor en el club al informar que "la directiva de la entidad tiene dudas en si renovar su contrato, que acaba este próximo verano de 2027". Además, el mismo medio británico indicó que las palabras del campeón en Qatar 2022 tampoco cayeron bien en el vestuario, ya que algunos jugadores se molestaron al verse señalados y denigrados.