U2 regresa a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas para los dos shows en River

La banda irlandesa celebra sus 50 años de trayectoria con dos conciertos en el Estadio Monumental el 23 y 25 de marzo de 2027. El grupo presentará su nuevo álbum y repasará hits como One y Beautiful Day.

Después de casi una década regresa al país una de las bandas más queridas por el público argentino. U2 vuelve con dos shows en el Estadio Monumental el 23 y el 25 de marzo de 2027 para celebrar 50 años de trayectoria y presentará su nuevo álbum Carnaval de luz. Además repasará sus hits más icónicos como One y Beautiful Day.

En el marco de su nueva gira mundial The Greatest Show on Earth, la banda irlandesa liderada por Bono vuelve a encontrarse con sus fans argentinos tras su última presentación en octubre de 2017. Esta vez, el combo llega con un show que mezcla hits inoxidables con temas frescos de su próximo disco Carnaval de Luz, que sale el 13 de noviembre. Y como si fuera poco, los dos recitales en River tendrán a Beck como invitado de lujo, garantizando una fiesta rockera con toda la épica que caracteriza a U2.

La banda irlandesa cumplió 50 años desde aquel aviso escolar en Dublín y lo celebró con un show sorpresa en Mount Temple, donde hasta estrenaron Silencio, tema de su próximo disco Carnaval de Luz.

El nuevo álbum será el número 16 de su carrera y trae colaboraciones de peso: Brian Eno, Martin Garrix, Ryan Tedder, un guiño a Rosalía con The Mirror Maker y hasta un cruce inesperado con Dolly Parton en Torn. Una mezcla explosiva que marca otra etapa para los irlandeses.

Con esa energía, U2 promete que los shows de marzo en River serán pura magia: clásicos inoxidables como With or Without You y I Still Haven't Found What I'm Looking For se van a cruzar con estrenos frescos, luces, color y la épica que los fans argentinos esperan desde hace nueve años.

El nuevo disco de la banda liderada por Bono incluye un homenaje a la cantante española Rosalía. Según reveló en una entrevista con Rolling Stone, una de las canciones más llamativas del disco es The Mirror Maker (Rosalía). Aunque el título suene a dúo con la española, lo cierto es que se trata de un tributo inesperado. El líder de la banda confesó que la fuerza y autenticidad de Rosalía lo inspiraron en plena creación.

U2 vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

La preventa exclusiva para clientes de Santander Visa será el miércoles 21 de octubre a las 10 de la mañana y tendrá el plus de poder pagar en hasta seis cuotas sin interés. Un día después, el jueves 22 a la misma hora, se habilitará la venta general para todo público.

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En ambos casos, los tickets se conseguirán únicamente a través de la plataforma All Access, aunque todavía no se dieron a conocer los precios ni los sectores disponibles en el Monumental. Lo que sí está confirmado son las dos fechas que marcarán el regreso de U2 a Buenos Aires: el 23 y el 25 de marzo de 2027, en el estadio de River, donde la banda promete un show épico con clásicos y estrenos.