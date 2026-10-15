15 de octubre de 2026 Inicio
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La Fórmula 1 anunció el regreso de los motores V8: cuándo será

La categoría hará un cambio importante en las unidades de potencia, con autos más livianos y menores costos de desarrollo. La modificación se debe, en parte, al descontento que generaron las actuales unidades de potencia.

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El presidente de la Fórmula 1 confirmó el regreso de losmotores V8 para 2030.

El presidente de la Fórmula 1 confirmó el regreso de los motores V8 para 2030.

La Fórmula 1 anunció el regreso de los motores V8 a la máxima categoría convirtiendo así en uno de los cambios más esperados por los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo.

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El presidente de la Fórmula 1, Mohammed Ben Sulayem, no solo confirmó la noticia sino que se animó a ponerle fecha: será en 2030. La vuelta de los propulsores de 8 cilindros se dio en el marco del anuncio de la incorporación del Gran Premio de Ruanda, con la presentación del retorno del Gran Premio de África a la máxima categoría luego de 30 años.

“Como piloto, lo primero que necesitamos son coches ligeros, así que van a ser aproximadamente 80 kilogramos más livianos, y quizás no debería estar diciendo esto ahora a la prensa”, adelantó y agregó: “El segundo aspecto es mantener el negocio. Así que, va a ser al menos un 50 por ciento menos en investigación y desarrollo en el motor. Y, en tercer lugar, se trata de los aficionados; se trata del sonido, no del ruido”.

La decisión del retorno de este tipo de motores se debe, en parte, al descontento que generaron las actuales unidades de potencia: desde 2014, la categoría utiliza motores híbridos de seis cilindros, pero el incremento de la presencia eléctrica del 20% al 50% en la nueva configuración provocó duras críticas por su impacto en el rendimiento y el espectáculo.

Además, últimamente entre los inconvenientes señalados aparecen las dificultades para mantener el rendimiento cuando los autos circulan a bajas revoluciones. En paralelo, los aficionados reclaman el regreso de motores más grandes y con un sonido más tradicional, como los V8, V10 y V12. La última vez que los motores V8 fueron utilizados en la F1 fueron en las temporadas de entre 2006 y 2013.

La Fórmula 1 anunció su regreso a África: cuándo fue la última carrera en ese continente

La Fórmula 1 anunció un histórico regreso al calendario: en 2030 se volverá a correr en el Gran Premio de África, tras un acuerdo de 10 años con Ruanda, luego que concluya la construcción de un circuito en Bugesera.

La máxima categoría explicó que la incorporación al calendario será a partir de 2030, aunque resta anunciar las fecha de la carrea inaugural. “En breve se anunciará más detalles”, indicaron en el comunicado oficial. Será la primera carrera del campeonato en la región desde 1993 y permitirá que la categoría compita en todos los continentes habitados.

El último ganador de un Gran Premio de la Fórmula 1 en dicho continente fue el francés Alain Prost, con su Williams-Renault, quien se impuso el 14 de marzo en el Gran Premio de Sudáfrica, disputado en el circuito de Kyalami. El podio lo completaron Ayrton Senna con su McLaren y Mark Blundell con Ligier-Renault.

“Competir en África ha sido una ambición de larga data para la Fórmula 1, y el anuncio del martes se produce tras años de colaboración para garantizar que se establezcan las bases adecuadas, con el mejor socio, para ofrecer un Gran Premio exitoso, sostenible y de clase mundial para las generaciones venideras”, indicó la F1 en su página oficial.

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