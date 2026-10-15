15 de octubre de 2026 Inicio
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Se acabó el misterio: Rafael Cámara será nuevo piloto de Haas para la Fórmula 1 en 2027

El brasileño, que reemplazará a Esteban Ocon, dará un gran salto tras su presente en la Fórmula 2 y haber sido campeón de la Fórmula Regional Europea en 2024 y de la Fórmula 3 en 2025. “Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias por la confianza que han depositado en mí”, expresó.

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Con la incorporación de Rafael Cámara

Con la incorporación de Rafael Cámara, Brasil tendrá dos pilotos brasileños en la Fórmula 1

El equipo Haas confirmó a Rafael Cámara como nuevo piloto para la Fórmula 1 en reemplazo del francés Esteban Ocon, y será el compañero de Oliver Bearman a partir del 2027. En la máxima categoría aún quedan dos butacas vacías para la próxima temporada.

Aron, Gasly y Colapinto, juntos en Alpine.
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El brasileño de 21 años, perteneciente a la estructura de pilotos jóvenes de Ferrari, fue campeón de la Fórmula Regional Europea en 2024 y de la Fórmula 3 2025. Además, actualmente corre en la Fórmula 2 y es el líder de la categoría con Invicta Racing.

Cuando el francés comunicó que no seguiría en la máxima categoría en el año próximo, ya se rumoreaban varios nombres de su posible reemplazo. En esa línea, el equipo estadounidense había realizado pruebas con Jack Doohan, expiloto de Alpine, Leonardo Fornaroli, reserva de McLaren, y Cámara para tomar la decisión. Finalmente, la escudería se inclinó por el brasileño de 21 años.

Ahora, finalmente llegó la confirmación. “La llamada ha sido contestada. Bienvenido, Rafael Cámara”, escribieron en las redes sociales junto a un breve video donde se lo ve al piloto de 21 años responder a un teléfono rojo: “Estoy listo”.

En el comunicado oficial, Cámara expresó su felicidad y agradecimiento por la oportunidad de dar un gran paso en la máxima categoría. "Estoy muy contento de incorporarme a Haas F1 como piloto de Fórmula 1. Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí", expresó.

Por su parte, Ayao Komatsu, director del equipo, destacó la “madurez y enfoque” del rookie que “nos convencieron de que está listo para este desafío”. Con esta incorporación, Haas tendrá una formación 100% de pilotos de Ferrari en la próxima temporada ya que Bearman también pertenece a las divisiones inferiores de la Scuderia e iniciará en 2027 su cuarta temporada en F1.

Con esta nueva incorporación, la temporada 2027 contará con la presencia de dos brasileños en pista (Gabriel Bortoleto, de Audi) después de 21 años, cuando Felipe Massa corrió para Williams y Felipe Nasr en Sauber. Además, Camara será el 34º nacido en Brasil en correr en la máxima categoría, país que tuvo tres campeones: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet y Ayrton Senna.

Fórmula 1 en 2027: todos los pilotos confirmados y quién falta

Tras la confirmación de Haas confirmando su dupla de pilotos para la Fórmula 1 en 2027, aún queda dos butacas vacías para completar la parrilla en la próxima temporada. Hasta el momento, varias escuderías confirmaron sus duplas de pilotos para el año próximo, pero ahora resta solamente que Racing Bulls haga oficial sus respectivas alineaciones y saber si continuarán apostando con Liam Lawson y Arvil Linbland.

Por su parte, en Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli seguirán siendo los pilotos de Toto Wolff, Ferrari mantendrá a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en tanto en McLaren seguirán Lando Norris y Oscar Piastri.

Además, Red Bull seguirá con Max Verstappen e Isack Hadjar, Williams tendrá a Alex Albon y Carlos Sainz, mientras que Alpine continuará con Pierre Gasly y Franco Colapinto. En tanto, Audi tendrá a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto; Cadillac, la nueva escudería de la categoría, contará con Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez y Haas tendrá la dupla Berman – Cámara.

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