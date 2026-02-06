6 de febrero de 2026 Inicio
Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil, será alojada en una cárcel común

La joven fue acusada de realizar actos racistas durante sus vacaciones en Río de Janeiro.

Agostina Páez es una reconocida influencer.

Agostina Páez, la abogada argentina que fue retenida en Brasil por realizar gestos racistas y discriminatorios, será alojada en una cárcel común por orden de la Fiscalía. La joven estaba de vacaciones en Río de Janeiro.

Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 
Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Según informó Vanesa Petrillo en De Una por C5N, la situación de Páez se complicó a partir de la decisión de un fiscal, que sugirió trasladarla a cárcel común era un castigo más ejemplar porque la tobillera electrónica con la que estaba en su departamento "era poco".

La periodista explicó que probablemente los abogados estén trabajando en poder lograr una prisión domiciliaria para la influencer en estos momentos y revertir la situación.

Fernando Tocho, por su parte, agregó detalles sobre la sanción. El delito, caratulado como "injuria racial", para la Justicia de Brasil tiene una pena de 2 a 5 años.

Dramático descargo de la abogada argentina detenida en Brasil por racismo: "Estoy desesperada y muerta de miedo"

La Justicia de Río de Janeiro ordenó este jueves la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años imputada por actos de racismo en un bar de Ipanema. Tras conocerse la noticia, la influencer santiagueña publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que está "desesperada" y "muerta de miedo" por su situación.

Páez fue detenida tras un episodio que ocurrió el pasado 14 de enero, mientras estaba de vacaciones en Brasil con sus amigas. Tras discutir con los empleados de un bar por la cuenta que les cobraron, la joven realizó gestos ofensivos que simulaban los movimientos de un mono: quedó imputada por injuria racial y se le colocó una tobillera electrónica.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Ante la resolución judicial, Páez difundió un descargo a través de TikTok donde manifestó su temor ante el inminente traslado a un centro penitenciario. "Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", denunció la letrada en el registro audiovisual.

La acusada cuestionó con firmeza el fundamento del fallo, argumentando que cumplió estrictamente con las exigencias del proceso legal. "Hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno", afirmó para rebatir la justificación del riesgo de evasión.

