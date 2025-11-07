Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo Con la mente en la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, tanto Claudio Úbeda como Marcelo Gallardo deberán afrontar el encuentro con algunas ausencias de peso. Por







Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Este domingo Boca y River se verán las caras en un nuevo Superclásico, el último de este 2025 en la Bombonera. Para este encuentro trascendental, los entrenadores padecen varias bajas.

En el caso de Marcelo Gallardo, espera poder contar con Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, aunque ya sabe que Facundo Colidio quedará marginado del 11 por lesión tras el partido contra Gimnasia.

facundo colidio El exjugador de Tigre se convierte en una baja sensible para el Millonario, ya que de cinco Superclásicos que jugó, tiene un récord mega positivo. Ganó tres, empató uno y perdió uno. Enzo Pérez y Gonzalo Martínez siguen faltos de ritmo, por lo que es probable que arranquen en el banco de suplentes.

En la vereda de enfrente, Claudio Ubeda tendrá tres nombres fuertes fuera del 11 inicial de este domingo: Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco.