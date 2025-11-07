7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo

Con la mente en la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, tanto Claudio Úbeda como Marcelo Gallardo deberán afrontar el encuentro con algunas ausencias de peso.

Por
Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo

Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Este domingo Boca y River se verán las caras en un nuevo Superclásico, el último de este 2025 en la Bombonera. Para este encuentro trascendental, los entrenadores padecen varias bajas.

Colapinto sonríe por el apoyo argentino
Te puede interesar:

Colapinto se animó a pronosticar el resultado del Boca - River

En el caso de Marcelo Gallardo, espera poder contar con Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, aunque ya sabe que Facundo Colidio quedará marginado del 11 por lesión tras el partido contra Gimnasia.

facundo colidio

El exjugador de Tigre se convierte en una baja sensible para el Millonario, ya que de cinco Superclásicos que jugó, tiene un récord mega positivo. Ganó tres, empató uno y perdió uno. Enzo Pérez y Gonzalo Martínez siguen faltos de ritmo, por lo que es probable que arranquen en el banco de suplentes.

En la vereda de enfrente, Claudio Ubeda tendrá tres nombres fuertes fuera del 11 inicial de este domingo: Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco.

Edinson Cavani en Boca
Cavani quedó afuera del Superclásico

Cavani quedó afuera del Superclásico

El 9 era la baja más previsible debido a un dolor en el psoas que lo tiene a maltraer hace varias semanas. En tanto, Battaglia presenta un desgarro grado II en la pierna izquierda y Velasco una distensión del ligamento interno de su rodilla derecha.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

quintero banco a gallardo en la previa del superclasico: en ningun momento le soltamos la mano

Quintero bancó a Gallardo en la previa del Superclásico: "En ningún momento le soltamos la mano"

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River. 

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico del domingo entre Boca y River

Stefano Di Carlo estuvo en el entrenamiento de River.

Stefano Di Carlo visitó a los futbolistas de River y a Marcelo Gallardo antes del Superclásico contra Boca

Los estudios determinaron que Gonzalo Montiel sufrió un esguince de rodilla izquierda. 

Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel en River, ¿llega al superclásico contra Boca?

Boca y River se enfrentarán en la Bombonera.

Oficial: el Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados

Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.

Un jugador de Boca calentó la previa del Superclásico: "A River le ganamos"

Rating Cero

Eugenia Tobal continúa en MasterChef Celebrity.

Eugenia Tobal anunció su decisión sobre MasterChef Celebrity y habló de la polémica con Germán Martitegui

Casella apuntó contra De Brito.

Inesperado enfrentamiento entre dos conductores destacados de la TV: "Códigos"

Lourdes rompió en llanto al hablar de su expareja.

El desgarrador relato de Lourdes Fernández sobre su expareja: "Es muy doloroso"

Desconectada (Missing) es un largometraje dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick.
play

De qué se trata Desconectada, la película de terror y suspenso que sorprende a todos en Netflix

Stan añadió que se siente “afortunado” de que su trabajo más refinado en películas como “El aprendiz” y “Un hombre diferente” llegara más tarde en la vida.

Un famoso actor de Marvel se despegó de su personaje y amplió su horizonte: dijo que fue un gran primer paso en su carrera

Se separó Eva De Dominici.

Eva de Dominici se separó de Eduardo Cruz tras 8 años de relación

últimas noticias

Eugenia Tobal continúa en MasterChef Celebrity.

Eugenia Tobal anunció su decisión sobre MasterChef Celebrity y habló de la polémica con Germán Martitegui

Hace 5 minutos
Javier Milei volverá el sábado a Argentina. 

Milei cierra la gira en EEUU: reunión con empresarios y visita a la tumba del Rebe de Lubavitch

Hace 35 minutos
Casella apuntó contra De Brito.

Inesperado enfrentamiento entre dos conductores destacados de la TV: "Códigos"

Hace 47 minutos
Lourdes rompió en llanto al hablar de su expareja.

El desgarrador relato de Lourdes Fernández sobre su expareja: "Es muy doloroso"

Hace 53 minutos
Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo

Hace 55 minutos