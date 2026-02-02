2 de febrero de 2026 Inicio
Di María impuso moda con una bermuda de jean ancha ideal para el verano 2026

El jugador de Rosario Central sorprendió con prendas de ropa en tendencia para esta temporada de vacaciones. Entre ellas, un ítem destacado de cualquier ropero.

Por
  • El campeón del mundo compartió un momento especial junto a su familia y el actor Rodrigo de la Serna.
  • El look que eligió el jugador de Rosario Central representó la última tendencia de moda para 2026.
  • Una prenda básica, en tonos claros, combinada con una bermuda ancha de jean, es una apuesta sólida.
  • La bermuda ancha de jean, con denim oscuro o más gastado, pisa fuerte este verano.

A poco más de una semana de comenzar el Torneo Apertura 2026, el jugador de Rosario Central Ángel Di María compartió un almuerzo de distensión con sus seres queridos: entre ellos, el actor Rodrigo de la Serna. En este contexto, sorprendió con un look descontracturado, tendencia para esta temporada.

El lugar de encuentro fue la casa del campeón del mundo, donde Di María recibió, junto a su esposa e hijas, al reconocido actor y músico. Juntos compartieron un rato con sus familias, y dejaron registro de la visita en fotos. El entorno relajado les permitió usar prendas de ropa que son furor este verano 2026.

Para el almuerzo con Rodrigo de la Serna, el jugador eligió una bermuda de jean ancha, de denim azul. El tejido, de 100% algodón, es de los más resistentes de la categoría.

El look casual de Di María se completó con un básico, también en tendencia esta temporada 2026. En la parte de arriba usó una remera blanca, de manga corta, con el logo de la marca en un tamaño discreto. Para cerrar, en los pies, las elegidas fueron un infaltable para sobrevivir a las temperaturas altas: ojotas tipo slide del Canalla, en color azul y amarillo, con su número de camiseta estampado.

El modo relax también lo compartió De La Serna, que se puso una camiseta de la Selección y una bermuda de color oscuro, para generar contraste.

Di María y Rodrigo de la Serna
Ángel di María y Rodrigo de la Serna

Ángel di María y Rodrigo de la Serna

Las respuestas de Di María y Jorgelina Cardoso ante los silbidos en Racing

El jugador de Rosario Central vivió una jornada intensa contra Racing en el Cilindro de Avellaneda. Lo que vino después del triunfo 2-1 de Central por la segunda fecha del Torneo Apertura lo obligó a dejar de lado el aplauso, para responder a los silbidos en contra.

Lejos de esquivar la polémica, el campeón del mundo y Jorgelina Cardoso, su compañera, decidieron expresarse públicamente a través de las redes sociales. Primero, junto a una foto del festejo del gol del Fideo, su esposa dejó un descargo en el que cuestionó la mirada parcial que, según sus palabras, pueden construir algunos medios y contenidos virtuales. "Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento", escribió.

Y amplió el foco al repasar experiencias positivas con otros hinchas, de Estudiantes, Newell’s, Boca y River. Su reflexión cerró así: "La única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es lo real".

Poco después, Di María se sumó al intercambio y reforzó esta idea. "Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos, siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó".

Más tarde, sin mencionar de manera directa el episodio en Racing, el campeón mundial volvió a publicar en su cuenta la foto de su festejo y dejó una frase que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas: "De Rosario y de Central. La gloria no tiene precio. Vamos por más".

Su compañera, comentó: "Tiren tierra que la flor sigue floreciendo, tiren piedras que el castillo sigue creciendo. Siempre, pero siempre a tu lado, campeón de mi vida". Di María no tardó en responderle, "yo te amo mucho más".

