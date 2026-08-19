A un mes de la final del Mundial, la durísima carta del Chiqui Tapia contra las teorías conspirativas

El presidente de la AFA hizo un fuerte descargo donde sostuvo que hubo una “mentira” y una “campaña miserable” para instalar esa versión tras la derrota con España. “Pedir disculpas no es un favor. Es una obligación”, lanzó.

Claudio “Chiqui” Tapia publicó una dura carta en redes sociales sobre las teorías conspirativas de las que se habló alrededor de lo que fue la final de Mundial 2026 entre Argentina y España. A un mes de la derrota en Estados Unidos, el presidente de la AFA exigió una disculpa y sostuvo que hubo una “mentira” de quienes trataron de instalar que la Selección argentina se dejó perder en dicho encuentro e los señaló como una “campaña miserable” para instalar esa versión.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, comenzó su descargo en redes sociales y agregó: “Lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir ‘nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”.

En esa línea, consideró que “equivocarse puede pasar”, sin embargo, no permite “mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”.

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario : sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones. A todos ellos: háganse cargo ”, exigió.

Por otro lado, en el mismo comunicado expresó que no es suficiente con quedarse callado o esperar que pase el tiempo , “no alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”.

“Hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas. De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio”, arremetió.

Chiqui Tapia exigió disculpas a todos los que alimentaron las teorías conspirativas

En otro tramo de su dura carta a un mes de la final del Mundo que terminó con la victoria por la mínima diferencia de España, Claudio “Chiqui” Tapia defendió a los defender a los jugadores y exigió disculpas.

“Pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba. Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones. Porque la grandeza también está en reconocer una equivocación. Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor. Es una obligación”, señaló.

Redes sociales

Por último, destacó que “pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa”, mientras los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores “siguen con la frente en alto”. “Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”, concluyó.