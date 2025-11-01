Cómo surgió el amor entre Rob Jetten y Nicolás Keenan: el futuro Primer Ministro de Países Bajos que rompió con los estereotipos

El flamante ganador de las elecciones neerlandesas maneja un alto perfil dentro del parlamento y está en pareja con el jugador de Los Leones desde 2017. Un vínculo que supo combatir el prejuicio dentro de la élite política y el deporte.

El nombre de Nicolás Keenan, jugador del seleccionado nacional de hockey masculino , volvió a estar en boca de todos después de que Rob Jetten , su pareja, ganara las elecciones en Países Bajos y se convirtiera en Primer Ministro.

El partido liberal progresista P66 hizo una elección histórica contra el partido de ultraderecha PVV, cuyo candidato era Geert Wilders, lo que llevó a dos conclusiones: Jetten se convirtió en el primer político abiertamente declarado homosexual en llegar a Primer Ministro y también es el más joven en alcanzar el máximo cargo político en el país.

A falta de los resultados oficiales, sobre el final de la semana pasada ya se sabía que Jetten había alcanzado cifras que probablemente eran irreversibles, por lo que solo esperaban confirmaciones para comenzar con la coalición de centro. En la actualidad, Dick Schoof es el primer ministro interino hasta que finalmente se conforme el gabinete de coalición, algo que no creen que pueda ocurrir antes de fin de año.

Entonces, una vez que comience el período de transición, se deberán generar los acuerdos correspondientes. Puertas adentro aseguran que las negociaciones serán complicadas teniendo en cuenta la multiplicidad de partidos que se necesitarán conforme a las distintas necesidades a cubrir para los habitantes.

“ Hemos demostrado al resto de Europa y del mundo que es posible derrotar a los movimientos populistas si se hace campaña con un mensaje positivo para el país , y estoy muy orgulloso de este resultado histórico para D66”, dijo Jetten en diálogo con la prensa una vez conocidos los resultados preliminares.

Nicolás Keenan, el sostén de Rob Jetten en su ascenso político

Nicolás y Rob se conocieron en La Haya en 2017, cuando el integrante de Los Leones emigró a Países Bajos para dedicarse de forma profesional al hockey. Cabe destacar que este país europeo suele recibir jugadores argentinos que deciden salir del país para impulsar su carrera deportiva.

Según contó el argentino, comenzaron a cruzarse haciendo las compras dado que en el país estaban atravesando una profunda crisis política, por lo que había decidido mudarse al mismo barrio en el que vivía él. "Yo no sabía quién era. Me buscó él porque yo tenía la camiseta del club. Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", dijo entre risas.

rob jetten nicolas Keenan Jetten y Keenan se conocieron en 2017

El artillero argentino se desempeña en la Hoofdklasse de Holanda como representante del HC Klein Zwitserland y, a medida que el vínculo avanzaba, fue embebiéndose, de a poco, en la cuestión de estar enamorado de una de las personalidades políticas con más relevancia en el país en el que había elegido vivir, con todo lo que ello implica.

Y en Argentina se sabe muy bien sobre las cuestiones políticas y las diferencias que existen a nivel cultural: ya pasó una vez, cuando Máxima Zorreguieta se convirtió en reina y fue un suceso que sacudió no solo a los dos países, sino también alrededor del mundo.

De acuerdo con lo que el jugador contó en diálogo con Gente, ambos se complementan y fueron conociéndose entre cita y cita, generando recuerdos para toda la vida. Como los dos son importantes dentro del ámbito en el que se mueven, aprendieron a manejar las presiones y a ser uno el sostén del otro cuando las cosas se complican.

Nicolas Keenan y Rob Jetten Viven juntos en Países Bajos y sueñan con formar una familia. Instagram

Rob estuvo junto a él en los Juegos Olímpicos de París (y cuando le tocaba viajar por compromisos se trasladaba en tren) y fue solo algunos meses después, en noviembre de 2024, que el propio Jetten le propuso casamiento mientras Keenan estaba a punto de comenzar una gira de tres meses junto a Los Leones.

'“Te quiero dar algo antes de que te vuelvas a Argentina”. Sacó el anillo y me propone casamiento. Lo primero que hice fue bajarme un vaso de vino, y después contesté que sí. ¡Fue una locura, me puse a llorar! Y lo más tremendo es que tuvo los anillos guardados durante cuatro meses", contó sobre la romántica propuesta de casamiento. Una roncom de las buenas.

Juntos ya tienen el proyecto de la casa propia y también el de formar una familia, aunque el propio León reconoce que no es algo que le quite el sueño.