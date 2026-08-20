20 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos: cómo verlo en vivo

El pilarense volverá a las pistas luego del parate de verano europeo a la espera de cuál será su futuro en la máxima categoría: este año finaliza el contrato con Alpine y aún no hay confirmación de renovación. En esta jornada contará con una nueva carrera sprint.

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La carrera del domingo en el Gran Premio en Países Bajos será a las 11

La carrera del domingo en el Gran Premio en Países Bajos será a las 11, hora argentina.

Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos, en lo que marcará el regreso de la Fórmula 1, en lo que será el regreso de la máxima categoría luego del receso de verano europeo.

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Esta jornada, que dejará de estar en el calendario a partir de la próxima temporada, se lleva a cabo en el Circuito de Zandvoort, cuenta con 14 curvas, una extensión de 4,307 kilómetros y será una fecha que contará con una nueva carrera sprint en la temporada.

La actividad comenzará este viernes temprano y con mucha intensidad, ya que tendrá una única práctica libre y posteriormente se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint. El sábado se disputará la “carrera corta”, de tan solo 24 vueltas y repartirá puntos para los ocho primeros. Posteriormente será la clasificación para la carrera principal. Finalmente, la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos se disputará el domingo a partir de las 10 de la mañana.

Colapinto llega con una gran temporada donde ya sumó 19 puntos y consiguió muy buenos resultados como el sexto y séptimo puesto en Canadá y Miami respectivamente, además de las grandes remontadas en China y Gran Bretaña, y a la espera de la confirmación de su continuidad o no en Alpine ya que muchos aseguran que durante este fin de semana se iba a hacer el anuncio, tal como sucedió con el cuatro veces campeón, Max Verstappen que extendió su contrato hasta 2030.

En lo que respecta a la pelea por el título mundial, el líder con 219 puntos es el joven italiano Kimi Antonelli de Mercedes. El segundo en la tabla de posiciones es la leyenda británica Lewis Hamilton (Ferrari) con 169 unidades, mientras que el tercer lugar es para el también británico George Russell, con 160. El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico vigente campeón, Lando Norris (McLaren).

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora es y cómo ver en vivo Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el circuito de Zandvoort, en Países Bajos, con motivo de la reanudación del campeonato mundial de automovilismo luego de un receso de cuatro semanas. La 14° jornada se podrá ver a través de Disney + Premium.

Viernes 21 de agosto

  • Práctica libre a las 7:30
  • Clasificación sprint a las 11:30

Sábado 22 de agosto

  • Sprint a las 7
  • Clasificación a las 11

Domingo 23 de agosto

  • Carrera a las 10

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