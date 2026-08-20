Conmoción en el turf: murió un jockey tras caerse del caballo en plena carrera

El ambiente hípico de Brasil y la región se encuentra atravesando un profundo duelo tras la triste noticia confirmada este miércoles. El destacado jinete brasileño Leandro Henrique , de tan solo 27 años, falleció tras permanecer internado durante tres jornadas a raíz de las severas lesiones padecidas durante una rodada ocurrida en la programación del pasado domingo en el Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro .

El trágico episodio tuvo lugar en la segunda contienda del día dentro de la pista del hipódromo de Gávea, cuando el fusta sufrió el accidente mientras conducía a su conducido. Por motivos que todavía son materia de investigación, el ejemplar Native Coffee se desbocó , saliéndose del trazado original y embistiendo los perfiles divisorios hasta saltar las vallas de contención del predio.

Durante el imprevisto salto, el profesional perdió el equilibrio y golpeó de manera violenta sobre el terreno lateral. El fuerte impacto le generó un cuadro severo de traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona de la cadera, según detallaron los reportes de los medios locales que siguieron de cerca el minuto a minuto del caso.

Pese a la rápida asistencia del servicio sanitario del recinto y su posterior traslado al hospital Miguel Couto y la Casa de Saúde São José, el cuadro del deportista se agravó fatalmente en las últimas horas. Aunque tras la intervención quirúrgica inicial había mostrado breves signos de lucidez al identificar a su pareja y a su representante, Danilo Aglio, su cuerpo no resistió las complejas secuelas del golpe.

Nacido en Pernambuco en diciembre de 1998, Leandro Henrique comenzó su vínculo con los equinos a los nueve años en Recife y rápidamente demostró un talento fuera de serie. Con apenas 16 años logró una hazaña inédita al consagrarse ganador de la estadística de fustas de la temporada 2016/2017 en su primer año en el Hipódromo de la Gávea, hito jamás alcanzado por un alumno de la Escuela de Profesionales del Jockey Club Brasileiro.

A lo largo de su ascendente trayectoria, cosechó festejos de máxima escala junto a ejemplares de primer nivel como London Moon, considerado por él mismo como el mejorSPC que le tocó conducir. Con ese pupilo se adjudicó victorias en pruebas G1 como los grandes premios Jockey Club Brasileiro, Estado do Río de Janeiro y Presidente da República, además de la prestigiosa Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC.

Su marcha triunfal continuó en 2021 tras alcanzar las 1000 victorias al ganar el Gran Premio Henrique de Toledo Lara (G2) sobre el lomo de Casa Blanca. Recientemente nombrado piloto oficial del afamado Haras Santa María de Araras, haras de gran arraigo también en la Argentina, logró con Passion Of Details el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata, su última gran consagración profesional antes del trágico desenlace.

El fallecimiento de la joven figura provocó hondo pesar en la actividad continental, donde se lo consideraba una de las promesas más descollantes de la década. "Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte", expresó en un comunicado la entidad de Gávea para despedir al profesional, quien el año pasado había sido padre de Manoela junto a la exjockey y entrenadora Victoria Mota.