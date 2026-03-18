Sorteo Copa Libertadores 2026: cuándo es y quién lo transmite

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo y marcará el inicio del calendario internacional en Sudamérica. Durante la ceremonia se definirán los grupos y los posibles rivales de los seis equipos argentinos que competirán en el certamen.
En la Libertadores habrá seis representantes del fútbol argentino: Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia. Por su parte, en la Sudamericana participarán River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Riestra y Barracas Central.
La fase de grupos de ambos torneos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Luego, la semana del 6 de junio se sortearán los cruces de octavos de final.
Las instancias eliminatorias se disputarán de la siguiente manera:
Octavos de final: del 11 al 20 de agosto
Cuartos de final: del 8 al 17 de septiembre
Semifinales: del 14 al 22 de octubre
Así las cosas, la final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo, mientras que la definición de la Sudamericana será el 21 de noviembre en Barranquilla.
Sorteo Libertadores 2026: cuándo es y cómo verlo
El evento tendrá lugar desde las 20 en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay. La jornada comenzará con el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 y luego será el turno de la Libertadores.
La transmisión oficial podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Conmebol y también por ESPN.
Libertadores 2026: cómo están conformados los bombos
El sorteo se realizará en base a los bombos armados según el ranking de la Conmebol y el rendimiento reciente de los equipos.
En la Libertadores, el bombo 1 estará integrado por los principales cabezas de serie, entre ellos Flamengo (último campeón), Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
En el bombo 2 están Estudiantes y Lanús junto a otros equipos como Libertad, Cerro Porteño y Corinthians. Rosario Central formará parte del bombo 3, mientras que Platense e Independiente Rivadavia estarán en el bombo 4, junto a clubes provenientes de las fases previas.
En cuanto a la Sudamericana, River y Racing integran el bombo 1, mientras que San Lorenzo y Tigre se ubican en el bombo 2. Barracas Central y Riestra estarán en el bombo 4.