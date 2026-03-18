Sorteo Copa Libertadores 2026: cuándo es y quién lo transmite

Los 32 equipos conocerán a sus rivales en el torneo continental. La fase de grupos comenzará el 7 de abril.

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo y marcará el inicio del calendario internacional en Sudamérica. Durante la ceremonia se definirán los grupos y los posibles rivales de los seis equipos argentinos que competirán en el certamen.

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En la Libertadores habrá seis representantes del fútbol argentino: Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia . Por su parte, en la Sudamericana participarán River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Riestra y Barracas Central.

La fase de grupos de ambos torneos comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Luego, la semana del 6 de junio se sortearán los cruces de octavos de final.

Las instancias eliminatorias se disputarán de la siguiente manera:

Así las cosas, la final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo , mientras que la definición de la Sudamericana será el 21 de noviembre en Barranquilla.

Sorteo Libertadores 2026: cuándo es y cómo verlo

El evento tendrá lugar desde las 20 en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay. La jornada comenzará con el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 y luego será el turno de la Libertadores.

La transmisión oficial podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Conmebol y también por ESPN.

Libertadores 2026: cómo están conformados los bombos

El sorteo se realizará en base a los bombos armados según el ranking de la Conmebol y el rendimiento reciente de los equipos.

En la Libertadores, el bombo 1 estará integrado por los principales cabezas de serie, entre ellos Flamengo (último campeón), Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

En el bombo 2 están Estudiantes y Lanús junto a otros equipos como Libertad, Cerro Porteño y Corinthians. Rosario Central formará parte del bombo 3, mientras que Platense e Independiente Rivadavia estarán en el bombo 4, junto a clubes provenientes de las fases previas.

Bombos libertadores Los bombos de la Copa Libertadores

En cuanto a la Sudamericana, River y Racing integran el bombo 1, mientras que San Lorenzo y Tigre se ubican en el bombo 2. Barracas Central y Riestra estarán en el bombo 4.