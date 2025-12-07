7 de diciembre de 2025 Inicio
Sorpresiva aparición de Chiqui Tapia en Mar-a-Lago, en un homenaje a Charlie Kirk

Luego del sorteo del Mundial 2026, el presidente de la AFA viajó hasta el club privado de Donald Trump con una invitación de un asesor del gobierno estadounidense. “Un honor estar presente”, agradeció.

Por
Chiqui Tapia junto a Mar a Lago en un homenaje a CharlieKirk

Chiqui Tapia junto a Mar a Lago en un homenaje a Charlie Kirk

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, está en Estados Unidos donde fue parte del sorteo del Mundial 2026, y tras ello viajó a Florida para asistir a un homenaje a Charlie Kirk en el exclusivo club privado Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump.

Lando Norris es campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1 y rompió una sequía de 17 años de McLaren.
Lando Norris, de niño prodigio a campeón carismático de la Fórmula 1

Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk”, escribió el mandamás del fútbol argentino en su cuenta de X y agradeció, “especialmente, a Felix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante”.

Chiqui Tapia

Según trascendió, durante el diálogo surgió una invitación para que el máximo dirigente de la AFA se junte con Donald Trump en la Casa Blanca previo a la Copa del Mundo.

Kirk, considerado una de las figuras más influyentes del movimiento juvenil conservador estadounidense, fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante una conferencia en la Universidad Utah Valley (UVU). Su muerte generó un fuerte impacto político y social, y tanto el presidente Javier Milei como Donald Trump participaron previamente en distintas ceremonias en su memoria.

El Gobierno aclaró que "nadie está pensando" en intervenir la AFA

El director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, descartó la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei decida intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto con su titular, Claudio "Chiqui" Tapia, pero advirtió que hay "escenarios posibles que escapan al Poder Ejecutivo".

El funcionario explicó este miércoles que "la AFA puede ser sujeto de intervención, como cualquier otra asociación civil que tenga domicilio en la Capital Federal, bajo tres sistemas posibles o en tres escenarios", pero el Gobierno solo podría tener participación en uno de ellos.

"El primer escenario es que la IGJ compruebe y considere que ha habido violaciones graves a la ley, al estatuto o al reglamento que ponen en peligro a la institución. En ese caso, la IGJ puede recomendar al ministro de Justicia de la Nación la intervención, y es el ministro quien lo resuelve", indicó a Radio Rivadavia.

