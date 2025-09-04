4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Sorpresa: un equipo top de Europa, dispuesto a pagar hasta 100 millones por Julián Álvarez

Uno de los clubes más importantes del continente quiere sumar al cordobés y está definiendo los detalles de la oferta que le presentará al Atlético de Madrid. El delantero será prioridad en el próximo mercado de pases.

Por
¿Julián Álvarez se va del Atlético de Madrid?

¿Julián Álvarez se va del Atlético de Madrid?

El mercado de pases europeo acaba de terminar, pero hay clubes que ya están pensando en las incorporaciones que harán el año que viene. Uno de ellos es el Barcelona, que a mediados de 2026 se quedará sin el delantero polaco Robert Lewandowski cuando termine su contrato y, probablemente, se retire.

La copa será del 2 al 18 de octubre en Argentina.
Te puede interesar:

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo conocieron a sus rivales

El Barça ya definió a quién quiere como su reemplazo: el gran objetivo es Julián Álvarez, respaldado por unanimidad de los dirigentes del club. Sin embargo, según adelantó el medio catalán El Nacional, no será a cualquier precio: están dispuestos a pagar entre 90 y 100 millones de euros, pero no más.

Esta estrategia fue definida por el director deportivo del club, Deco, quien fijó un límite económico que considera razonable para el próximo mercado de pases. La intención es no repetir los errores que cometió con otros refuerzos por los que pagó cifras millonarias y, al final, no tuvieron el rendimiento esperado.

El Barcelona quiere dejar claro que está interesado en Julián Álvarez pero que no entrará en una guerra de ofertas. La prioridad del club sigue siendo la estabilidad financiera y, según señalaron, fichajes como el de Alexander Isak, por quien el Liverpool desembolsó 150 millones de euros, les resultan exagerados.

julian alvarez bilbao

De todas maneras, lo que pase en la temporada 2025-2026 puede afectar el precio de mercado del cordobés: si no gana ningún título con el Atlético de Madrid, es más probable que el Barça pueda negociar un precio dentro de su ventana de ofertas.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid a mediados de 2024, procedente del Manchester City. El club pagó 75 millones de euros por su pase y firmó un contrato por cinco años. Hasta el momento, lleva dos temporadas en el Colchonero durante las cuales jugó 60 partidos (entre LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España), anotó 30 goles y repartió 8 asistencias. Todavía no ganó ningún título.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El joven de 31 años murió en el hospital. 

Video: un arquero de futsal murió tras atajar un penal en un torneo amateur

con las luces sobre la despedida de messi, argentina recibe a una venezuela que se juega la clasificacion

Con las luces sobre la despedida de Messi, Argentina recibe a una Venezuela que se juega la clasificación

Este jugador ganó cuatro Champions League con el Real Madrid.

Fue "enemigo" de Messi cuando jugaba en Real Madrid, ganó muchos títulos y ahora se dedica a la música

Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

Néstor Grindetti reveló cuándo se podría conocer el fallo sobre Independiente-U. de Chile

El entrenador de 65 años tendrá su cuarto ciclo en Brasil.

Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en Brasil y será el segundo entrenador mejor pago

Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli.
play

Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató"

Rating Cero

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Medios del espectáculo señalan que el jugador del FC Barcelona estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Este famoso jugador de España tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: ¿quién es?

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.
play

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan.
play

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

últimas noticias

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

Hace 7 minutos
Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 17 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 39 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 40 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 40 minutos