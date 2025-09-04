Sorpresa: un equipo top de Europa, dispuesto a pagar hasta 100 millones por Julián Álvarez Uno de los clubes más importantes del continente quiere sumar al cordobés y está definiendo los detalles de la oferta que le presentará al Atlético de Madrid. El delantero será prioridad en el próximo mercado de pases. Por







¿Julián Álvarez se va del Atlético de Madrid?

El mercado de pases europeo acaba de terminar, pero hay clubes que ya están pensando en las incorporaciones que harán el año que viene. Uno de ellos es el Barcelona, que a mediados de 2026 se quedará sin el delantero polaco Robert Lewandowski cuando termine su contrato y, probablemente, se retire.

El Barça ya definió a quién quiere como su reemplazo: el gran objetivo es Julián Álvarez, respaldado por unanimidad de los dirigentes del club. Sin embargo, según adelantó el medio catalán El Nacional, no será a cualquier precio: están dispuestos a pagar entre 90 y 100 millones de euros, pero no más.

Esta estrategia fue definida por el director deportivo del club, Deco, quien fijó un límite económico que considera razonable para el próximo mercado de pases. La intención es no repetir los errores que cometió con otros refuerzos por los que pagó cifras millonarias y, al final, no tuvieron el rendimiento esperado.

El Barcelona quiere dejar claro que está interesado en Julián Álvarez pero que no entrará en una guerra de ofertas. La prioridad del club sigue siendo la estabilidad financiera y, según señalaron, fichajes como el de Alexander Isak, por quien el Liverpool desembolsó 150 millones de euros, les resultan exagerados.

julian alvarez bilbao De todas maneras, lo que pase en la temporada 2025-2026 puede afectar el precio de mercado del cordobés: si no gana ningún título con el Atlético de Madrid, es más probable que el Barça pueda negociar un precio dentro de su ventana de ofertas.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid Julián Álvarez llegó al Atlético de Madrid a mediados de 2024, procedente del Manchester City. El club pagó 75 millones de euros por su pase y firmó un contrato por cinco años. Hasta el momento, lleva dos temporadas en el Colchonero durante las cuales jugó 60 partidos (entre LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España), anotó 30 goles y repartió 8 asistencias. Todavía no ganó ningún título.