Los campeones del mundo que vuelven a la Selección argentina tras casi un año Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para la última doble fecha de Eliminatorias y varios regresos llamaron la atención. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, que podría jugar su último partido en el país. Por







La Selección ya está clasificada al Mundial 2026. Redes sociales

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para las últimas dos fechas de las Eliminatorias 2026. Con la Selección argentina ya clasificada al Mundial y el primer puesto de la tabla asegurado, hubo lugar para que dos campeones del mundo vuelvan al plantel después de casi un año.

Se trata de Marcos "Huevo" Acuña y Gonzalo Montiel, compañeros en River, que no habían sumado presencias en la Selección en lo que va del año. En el caso del primero, su última convocatoria fue en la doble fecha FIFA de septiembre de 2024, ya que terminó el año con distintas dolencias musculares.

Por su parte, Montiel no era citado desde la fecha de Eliminatorias de noviembre del año pasado, cuando todavía era futbolista del Sevilla. Esta es la primera vez que Scaloni lo convoca a la Selección desde que volvió a River a principios de 2025. A ellos se sumará otro campeón del mundo que milita en el fútbol local: Leandro Paredes.

Montiel y Acuña en River Redes sociales Además, esta doble fecha tendrá un condimento muy especial: según confirmó el propio Lionel Messi, serán los últimos dos encuentros que el rosarino juegue por Eliminatorias. "Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos o más partidos", sostuvo.

Cuándo juega la Selección argentina por las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas En las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Venezuela como local y luego enfrentará a Ecuador en condición de visitante. El equipo de Lionel Scaloni ya está clasificado y los resultados no afectarán su posición en la tabla.

El primer partido será el jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el Estadio Monumental. El árbitro será el chileno Piero Maza, el mismo que dirigió la semifinal de la Copa América 2024 ante Canadá. Argentina cerrará su participación en Eliminatorias el martes 9 desde las 20 en Guayaquil con arbitraje de Wilmar Roldán, quien dirigió la final de la Copa América 2015.